סקר מנדטים חדש שנערך על ידי יוסי טאטיקה ופאנל Adgenda, בוחן תרחישים שונים למערכת הבחירות ומעלה כי מפלגה בראשות נפתלי בנט, גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן עשויה להגיע ל-37 מנדטים.
על פי הסקר, שנערך עבור אתר 'זמן ישראל', לו הבחירות היו נערכות היום, מפת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד עם 24 מנדטים, בנט עם 20, ישראל ביתנו עם 11, הדמוקרטים עם 9, ש"ס עם 8, עוצמה יהודית עם 7, גדי איזנקוט עם 7, יהדות התורה עם 7, יש עתיד עם 6, רע"מ עם 6, יועז הנדל עם 5, חד"ש-תעל עם 5 וכחול לבן עם 4 מנדטים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הסקר בחן תרחישים נוספים:
חיבור בנט, איזנקוט וליברמן: במקרה של התמודדות משותפת, הרשימה המאוחדת משיגה 37 מנדטים, בעוד הליכוד מקבל 25.
חיבור לפיד ואיזנקוט: במקרה של ריצה משותפת של יאיר לפיד וגדי איזנקוט, הם זוכים ב-12 מנדטים. במצב כזה, בנט וליברמן מתמודדים בנפרד ומקבלים 21 ו-11 מנדטים בהתאמה. גוש האופוזיציה עומד על 57 מנדטים, אך יחד עם יועז הנדל מגיע ל-62.
חיבור בנט, איזנקוט והנדל: אפשרות נוספת שנבחנה היא מפלגה משותפת של בנט, איזנקוט והנדל יחד עם תנועת המילואימניקים. במקרה זה, גוש האופוזיציה משיג 63 מנדטים, ללא הסיעות הערביות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים