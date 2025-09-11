פעם נוספת: אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (חמישי) בבאר אורה שבערבה, סמוך לשדה התעופה רמון – זאת בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עויין. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות גם באילת. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

פרטים נוספים מיד