כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הדתיות האלה פרק 14. מהי הגשמה עצמית, ואיך בכלל יודעים שהגענו אליה? בפרק החדש של הפודקאסט הדתיות האלה עוסקות הדר ואורטל באחת השאלות הכי גדולות שמעסיקות כל אחד ואחת מאיתנו: האם הגשמה היא לסמן וי על מה שכבר עשינו, או דווקא לפתוח את הלב והראש לעוד חלומות שעדיין מחכים להתממש?
להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים – לחצו כאן
במהלך השיחה עולות שאלות מעשיות ועמוקות כאחד:
•האם הגשמה נמדדת בקריירה, ביצירה, בהישגים – או דווקא בבית, במשפחה ובזוגיות?
•האם להיות “מוגשם” זה להסתפק במה שיש, או להמשיך ולחפש את מה שחסר?
•איפה עובר הגבול בין הגשמה גשמית – כסף, בית, פרנסה – לבין הגשמה רוחנית שמחברת אותנו לעצמנו ולבורא?
הדר ואורטל משתפות בדרך מצחיקה, חדה וכנה את המחשבות שלהן על הגשמה בחיים הדתיים, ומעלות לא מעט נקודות שגורמות לעצור ולחשוב: מהי הגשמה בשבילי? האם אני כבר שם – או שאני עדיין בדרך?
הפרק החדש מציע גם רגעים של הומור וקלילות, וגם שאלות עומק שיישארו איתכם הרבה אחרי שהאוזניות ירדו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים