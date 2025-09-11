האם הגשמה היא לסמן וי על מה שכבר עשינו, או דווקא לפתוח את הלב והראש לעוד חלומות שעדיין מחכים להתממש? אורטל ברזילי והדר בן חמו – הדתיות האלה בפרק חדש

הדתיות האלה פרק 14. מהי הגשמה עצמית, ואיך בכלל יודעים שהגענו אליה? בפרק החדש של הפודקאסט הדתיות האלה עוסקות הדר ואורטל באחת השאלות הכי גדולות שמעסיקות כל אחד ואחת מאיתנו: האם הגשמה היא לסמן וי על מה שכבר עשינו, או דווקא לפתוח את הלב והראש לעוד חלומות שעדיין מחכים להתממש?

במהלך השיחה עולות שאלות מעשיות ועמוקות כאחד:

•האם הגשמה נמדדת בקריירה, ביצירה, בהישגים – או דווקא בבית, במשפחה ובזוגיות?

•האם להיות “מוגשם” זה להסתפק במה שיש, או להמשיך ולחפש את מה שחסר?

•איפה עובר הגבול בין הגשמה גשמית – כסף, בית, פרנסה – לבין הגשמה רוחנית שמחברת אותנו לעצמנו ולבורא?

הדר ואורטל משתפות בדרך מצחיקה, חדה וכנה את המחשבות שלהן על הגשמה בחיים הדתיים, ומעלות לא מעט נקודות שגורמות לעצור ולחשוב: מהי הגשמה בשבילי? האם אני כבר שם – או שאני עדיין בדרך?

הפרק החדש מציע גם רגעים של הומור וקלילות, וגם שאלות עומק שיישארו איתכם הרבה אחרי שהאוזניות ירדו.