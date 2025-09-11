הכירו את אוזי, עזניית הנגב האלמן מהספארי ברמת גן, שמתחיל קשר מיוחד עם פולה – נקבה ותיקה. סיפור מרגש על חיזור, טבע ושימור מין נכחד.

הספארי ברמת גן קיבל לאחרונה דייר חדש – עזניית נגב צעירה בשם אוזי. אוזי הגיע לגן לאחר שחי בגן החיות התנ"כי בירושלים, שם חלק את חייו עם נקבה אחרת. מאחר שעזניות הן עופות מונוגמיים שנשארים עם בן זוג אחד לכל החיים או לפחות עד כמה שניתן, מותה של בת זוגו הותיר אותו לבדו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: רחלי בן עזרא)

מפגש עם פולה

כדי שלא יישאר בגפו, הוחלט להביא אותו אל הספארי ולהכיר לו את פולה, עזנייה נקבה ותיקה ומבוגרת מאוד שחיה בחצר. למרות פערי הגילאים, המטפלים ראו בכך את האפשרות הטובה ביותר עבורו.

חיזורים זהירים

מהרגע הראשון אוזי הפתיע את כולם. בזמן שפולה הקשישה נחה בשנ"צ הקבוע שלה, הוא ניסה להתקרב בזהירות, ולא ויתר גם כשנדחה. לאט לאט מעמדו בחצר עלה כצעיר וחזק יחסית בין שלושה קשישים נוספים, והוא הפך לדמות משמעותית, גם אם איננו נשר "מלך העופות" אלא בן דוד קרוב.

סימנים מעודדים לקשר

כיום הקשר ביניהם עדיין מתהווה. המטפלים מדווחים כי הם אמנם לא מראים אינטראקציות זוגיות ברורות, אך בוחרים להימצא זה לצד זה באותו חלק של החצר גם בזמן הארוחות. בספארי רואים בכך סימן חיובי להיווצרות קשר זוגי בין השניים.

עוף נדיר בסכנת היעלמות

עזניית הנגב נחשבת לעוף דורס שנכחד בישראל, אך עדיין נפוץ ברחבי חצי האי ערב. בארץ אין כיום תוכנית השבה פעילה או גרעין רבייה, אולם באירופה פועל גרעין רבייה למין זה לשעת הצורך.