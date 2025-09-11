צה"ל ממשיך בתקיפות בכל מקום בלבנון. בצהריים תקפו מטוסי חיל האוויר יעדים בבקעת הלבנון הבקאע, כ-60 קילומטרים מגבול ישראל

צה"ל לא עוצר לרגע בלבנון. בצהריים (ה') תקף חיל האוויר יעדים באזור בקעת הלבנון – הבקאע – בעומק המדינה יותר מ-60 קילומטר צפונית לגבול עם ישראל. זהו איזור שיעי ובו היו מחסני התחמושת ואתרי הייצור של חיזבאללה.

נראה כי התקיפות נועדו לעצור חידוש יכולות או איסוף תחמושת.

שנה למבצע הביפרים – חיזבאללה על הקרשים

בשבוע הבא יציינו שנה ל'מבצע הביפרים' שנתן את האות למבצע "חיצי הצפון" לחיסול היכולות של חיזבאללה. כשבועיים לאחר מכן חוסלה רוב הצמרת הצבאית של הארגון, כולל המזכ"ל חסן נסראללה ומפקדי הזרוע הצבאית.

חיל האוויר השמיד משגרים שהיו מכוונים לעבר ישראל

למרות הפסקת האש שנחתמה בחודש נובמבר צה"ל ממשיך כל העת בתקיפות של יעדי חיזבאללה, בעיקר פעילים ומחסנים בהם נעשים מאמצים לשקם את היכולות הצבאיות של ארגון הטרור. עד כה חיזבאללה לא הגיב על התקיפות, מה שמלמד על חולשתו.

מצה"ל נמסר: " צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, תשתיות באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא בלבנון. בנוסף, צה"ל תקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-זראריה. הימצאותן של תשתיות הטרור שהותקפו מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".