כחות אוגדה 36 השלימו את פעילותם המבצעית בחאן יונס שבדרום רצועת עזה וכעת נערכים למשימותיהם הבאות. בין היתר השלימו הכוחות השמדה של עשרות קילומטרים של מנהרות טרור.
במהלך החודשים האחרונים, כוחות האוגדה, ביניהם לוחמי צוותי הקרב החטיבתיים גולני, 188 ו-900, פעלו להעמקת השליטה המבצעית במרחב ולמיסוד ציר ׳מגן עוז׳ – ציר אסטרטגי החוצה את העיר חאן יונס ממערב למזרח.
חטיבת האש 282 סיפקה סיוע אש צמוד לכוחות המתמרנים באמצעות מאות תקיפות אוויריות וארטילריות שהביאו לחיסול מאות מחבלים, ביניהם מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. במסגרת הפעילות בשיתוף עם לוחמי יהל״ם, הושמדו עשרות קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, ביניהם תוואים בעלי חדרי שהייה של ארגון הטרור חמאס.
בנוסף, הושמדו מאות תשתיות צבאיות ששימשו את האויב למטרות טרור, ביניהן מצבורי אמצעי לחימה של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה.
