אחרי שבג"צ עיכב בחודשיים מיותרים את מינוי ראש השב"כ, ראש הממשלה הגיש כעת רשמית לוועד למינוי בכירים את הבקשה למינוי דוד זיני לראש השב"כ

אחרי חודשיים של עיכוב מיותר בגלל פסיקת בג"צ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש רשמית מהוועדה למינוי בכירים למנות את האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ.

אחרי הבקשה יקבל הציבור 5 ימים להגיש הסתייגויות ואז תתכנס הוועדה ותאשר את המינוי (או לא תאשר) בתוך שבועיים.

במכתב רשמי ששלח נתניהו ליו"ר הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס, הוא מבקש לקדם את המינוי במהירות כדי לאפשר את אישורו בממשלה כבר ב-21 בספטמבר 2025. לדבריו, הצורך בראש שירות קבוע הוא קריטי, במיוחד לאור האתגרים הביטחוניים הניצבים בפני ישראל.

נתניהו מציין במכתבו כי כהונת ממלא מקום ראש השב"כ, מסתיימת בעוד כשבוע ולכן המינוי דחוף.

בנימוקים למינוי זיני לראש השב"כ צוין הרקורד הקרבי שלו:

מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, מפקד חטיבת הקומנדו, מפקד אוגדה 340 ,מפקד גיס בפיקודה צפון, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים ומקים חטיבת חשמונאים.

במכתב מציין נתניהו כי הוא פגש את האלוף במסגרת תפקידיו השונים והתרשם "מהחשיבה הביקורתית" ומהיכולת שלו "להוביל ולרתום את המערכת למציאות המשתנה". ראש הממשלה מוסיף כי ראיין את זיני לתפקיד המזכיר הצבאי לפני כשנה וחצי, ובמהלך חודש מאי 2025 כבר הציע לו את תפקיד ראש השירות.

נזכיר כי בג"צ קיבל עתירה של אנשי שמאל נגד המינוי, ועיכב את המינוי בחודשיים מיותרים, בהם לא השתנה כלום במצב המינוי. מה שאפשר היה למנות לפני חודשיים ייעשה עכשיו באותה מידה.