ח"כ פוגל טוען כי היועצת המשפטית לממשלה "תהיה אשמה ברצח הפוליטי הבא"; גם בן גביר ויאיר נתניהו הזהירו בעקבות רצח צ'ארלי קירק בארה"ב

חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית אומר הבוקר (חמישי) בראיון ברדיו קול ברמה כי היועצת המשפטית לממשלה תהיה אשמה ברצח הפוליטי הבא בישראל.

״הרצח של צ׳ארלי קירק בארצות הברית מחייב אותנו להיזהר יותר מרצח פוליטי בישראל ויש לנו בהחלט סיבה להיות מודאגים." אמר פוגל.

לדבריו: "הלהט והתסכול בשמאל אינו יודע גבול. את האשמה צריך להפנות רק ליועמ״שית, היא תהיה אשמה ברצח הפוליטי הבא כאן״.

פוגל אינו היחיד שהזהיר מפני רצח פוליטי בעקבות הרצח של קירק בארצות הברית. יושב ראש מפלגתו, איתמר בן גביר צייץ אף הוא הבוקר: "השמאל בארה״ב הצליח לרצוח איש ימין, נקווה שהחיקויים שלהם בישראל לא יצליחו. מילים יכולות להרוג."

יאיר נתניהו האשים אף הוא את מערכת המשפט ברצח הבא וכתב: "רצח פוליטי של איש ימין בישראל הוא רק שאלה של זמן. הדם על הידיים של גלי מיארה, עמית אייסמן, יצחק עמית, בגצ, הפרקליטות והיועמ״שיה."