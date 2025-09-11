חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית אומר הבוקר (חמישי) בראיון ברדיו קול ברמה כי היועצת המשפטית לממשלה תהיה אשמה ברצח הפוליטי הבא בישראל.
״הרצח של צ׳ארלי קירק בארצות הברית מחייב אותנו להיזהר יותר מרצח פוליטי בישראל ויש לנו בהחלט סיבה להיות מודאגים." אמר פוגל.
לדבריו: "הלהט והתסכול בשמאל אינו יודע גבול. את האשמה צריך להפנות רק ליועמ״שית, היא תהיה אשמה ברצח הפוליטי הבא כאן״.
פוגל אינו היחיד שהזהיר מפני רצח פוליטי בעקבות הרצח של קירק בארצות הברית. יושב ראש מפלגתו, איתמר בן גביר צייץ אף הוא הבוקר: "השמאל בארה״ב הצליח לרצוח איש ימין, נקווה שהחיקויים שלהם בישראל לא יצליחו. מילים יכולות להרוג."
יאיר נתניהו האשים אף הוא את מערכת המשפט ברצח הבא וכתב: "רצח פוליטי של איש ימין בישראל הוא רק שאלה של זמן. הדם על הידיים של גלי מיארה, עמית אייסמן, יצחק עמית, בגצ, הפרקליטות והיועמ״שיה."
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
חיים נתן
צודקים לפטר אותם בהקדם האפשרי לפני שיהיה מאוחר09:00 11.09.2025
אתה לא רוצה אולי לרצוח אותם ? מה שבטוח בטוח ? ככה גם הסיתו נגד רבין . שכחת ?
בתגובה ל: חיים נתן
אולי שווה לרצוח אותם ? ואם כבר את כל מתפקדי גוש האופוזיציה. ללכת על בטוח - מה דעתך ?09:14 11.09.2025
יגאל
קול אדוניו..09:20 11.09.2025
דני
ההיסטוריה בישראל מוכיחה כי עד עתה כל ההסתות לרצח וההיתרים לרצח פוליטי והרוצחים על רקע פוליטי באו מתוך הימין . גם מה שאמר פוגל למעשה זו הסתה לרצח .09:11 11.09.2025
היועמשית מצפה לרצח נתניהו כשהיא מאפשרת את אין סוף איומי הרצח של קפלן עליו בשם "חופש הביטוי"!
היועמשית מצפה לרצח נתניהו כשהיא מאפשרת את אין סוף איומי הרצח של קפלן עליו בשם "חופש הביטוי"!09:11 11.09.2025
פיל
אסור לתת לזה לקרות!09:33 11.09.2025
אליהו 2ך3
היא כבר אשמה בדם המיותר של חיילים ואזרחים שנהרגים במלחמה הזו עקב המקלות שהיא שמה בגלגלי נהול המלחמה.09:52 11.09.2025
חנוך
מאז הרצח הפוליטי האחרון בישראל עבר זמן ולכן יש מי ששכחו שכל מקרי הרצח הפוליטי במדינת ישראל בוצעו בידי פעילי ימין. בהקשר הזה רצוי גם לזכור שבעוד ח"כ פוגל מנסה...
מאז הרצח הפוליטי האחרון בישראל עבר זמן ולכן יש מי ששכחו שכל מקרי הרצח הפוליטי במדינת ישראל בוצעו בידי פעילי ימין. בהקשר הזה רצוי גם לזכור שבעוד ח"כ פוגל מנסה ליחס ליועהמש"ית אחראיות לרצח הפוליטי הבא, יו"ר הסיעה שלו דווקא היה בעד שחרור הרוצח יגאל עמיר מהכלא. הוא גם הקים ארגון במטרה "להביא לידי ביטוי את הדרישה לשחרר את יגאל עמיר"המשך 09:38 11.09.2025
