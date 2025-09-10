צופית גרנט פרסמה פוסט בחשבון האינסטגרם שלה, בו היא מתארת מסע מיוחד שיצאה אליו עם התנועה שהקימה, "ההורה בזירה". לצד גרנט השתתפו במסע גם בעלה, שולי רנד, והורים נוספים, וכולם חברו יחד במסגרת הפורמט "ההורה בטבע" שהתקיים בעמק המעיינות.
במהלך המסע, שהתקיים ביום שישי, ההורים עשו תרגילים ליד המים ונכנסו לשיחות אינטימיות. לדברי גרנט, האווירה אפשרה לכל אחד מהמשתתפים "להביא את החולשות שלו בלי מסכות".
גרנט מסבירה בפוסט כי התנועה הוקמה במטרה לספק להורים מרחב תמיכה, כאלטרנטיבה לטיפולים פורמליים, ולייצר קהילה שבה כל הורה יכול להיות גם נותן וגם מקבל. "אנחנו מביאים לשולחן את הפחדים, הכאבים, ההתמודדויות והסיפורים האישיים ומשקפים אחד לשני, מחזקים, ויחד בונים כלים פשוטים ונגישים להורות יומיומית", היא כותבת.
היא מציינת כי מהמסע נוצרים קשרים מיוחדים וחברויות חדשות, יחד עם שיתוף במידע מועיל, רעיונות ושיטות להתמודדות. גרנט מדגישה כי "ההורה בזירה" אינה רק מפגש אלא "תנועה", שפועלת במפגשים קבוצתיים, טיולים בטבע ופעילויות נוספות. הפוסט מסתיים במסר כי "להיות הורה זה באמת להיות בזירה ואנחנו כאן כדי לאפשר להורים לא להיות שם לבד".
