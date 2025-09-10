בעוד פון דר ליין הכריזה בפרלמנט האירופי על סנקציות נגד ישראל, יוסי דגן גייס תמיכה מ־20 חברי פרלמנט שהצהירו: "היוזמה מגוחכת – אנחנו תומכים בריבונות ישראל".

בעוד נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, נשאה נאום בשטרסבורג והכריזה על יוזמת סנקציות חדשות נגד ישראל – התמקד ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, במאבק מהצד השני של המתרס. דגן קיים בליץ פגישות עם כ־20 חברי פרלמנט אירופי בבניין הפרלמנט, הציג מפות ריבונות, וזכה לתמיכה פומבית וברורה.

במהלך המפגשים, חברי פרלמנט אירופים לא חסכו ביקורת על המדיניות של הנציבות ואף הביעו תמיכה בריבונות ישראל בשומרון.

חבר הפרלמנט כריסטופר סטורם הצהיר:

"אני יכול להבטיח לך, שאנו תומכים בישראל בכל העניינים, וכמובן גם במאבקך על ריבונותך בשומרון. מבחינתי זה מגוחך כשהיא (נשיאת נציבות האיחוד האירופי) אומרת משהו כזה. הדבר החשוב ביותר עבורנו הוא שדמוקרטיה חופשית כמו ישראל תורשה להגן על עצמה ועל ריבונותה, ואנחנו תמיד נתמוך בזה."

גם ארקדיוס מולארצ'יק, חבר ועדת החוץ בפרלמנט, חיזק את המסר:

"אנחנו נגד מדיניות פון דר ליין ומקרון כי היא נגד הביטחון האירופי. אנו תומכים בריבונות ישראל, במיוחד בשומרון, כי זה מאוד חשוב למען ביטחון המזרח התיכון ולמען ביטחון אירופה."

חברת הפרלמנט מריה־ג'ורג'יאנה תאודורסקו הלכה צעד נוסף:

"המדיניות של אורסולה פון דר ליין ושל מר מקרון שגויה, כי הם פותחים את שערי אירופה למהגרים בלתי חוקיים – ובתוכם גם טרוריסטים. עלינו ללמוד מישראל איך להילחם בטרור ולהגן על ילדינו. לכן איננו יכולים לתמוך במדיניות הזו."

עוד באותו נושא מזכיר המדינה ההונגרי ליוסי דגן: "עומדים איתכם נגד הסנקציות" 11:55 | יותם דשא 1 0 😀 👏

יוסי דגן עצמו הודה לנציגים על דבריהם ואמר:

"זה מרגש מאוד להיפגש איתכם ולשמוע את התמיכה שלכם. רבים מהנציגים כאן בשטרסבורג בורים למציאות, ואנחנו חייבים לחשוף אותם לעובדות: מה שקורה ביהודה ושומרון משפיע גם על ביטחון אירופה. יש לנו אותם ערכים ואותם אויבים – וביחד ננצח."

כזכור, בשבועות האחרונים דגן מוביל סבב הסברה אינטנסיבי באירופה ובישראל למען ריבונות ביהודה ושומרון. הוא כבר נפגש עם שרים, חברי כנסת, ראש הממשלה, חברי קונגרס אמריקנים וגם עם בכירים בממשלת הונגריה.