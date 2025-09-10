נשיאת הנציבות של האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, הציעה למדינות האיחוד לקדם סדרת צעדים נגד ישראל – ביניהם השעיית הסיוע הכלכלי והטלת סנקציות על "שרים קיצוניים"

מכה נוספת לישראל: נשיאת הנציבות של האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, הודיעה הבוקר (רביעי) כי תציע לקדם סדרת צעדים נגד ישראל, זאת בעקבות הרחבת המלחמה ברצועת עזה.

בנאום מצב האומה שנשאה בפרלמנט האיחוד האירופי בשטרסבורג, פון דר ליין קראה לאיחוד האירופי להשעות חלקית את הסיוע הכלכלי והתמיכה הבילטראלית בישראל, זאת "מבלי לפגוע בקשרים האזרחיים או ביד ושם". עוד הציעה להטיל סנקציות על "שרים קיצוניים ומתנחלים אלימים", וכן להקים "קבוצת תורמים לפלסטין" שתכלול סיוע לשיקום רצועת עזה.

"מה שקרה בעזה מזעזע את מצפון העולם. רעב מכוון לא יכול להיות נשק. בשם הילדים, ובשם האנושות, זה מוכרח להיעצר" אמרה פון דר ליין. "זה רק חלק מתפנית במדיניות בחודשים האחרונים. החניקה הכלכלית של הרשות הפלשתינית, הצהרות השרים הכי קיצוניים בממשלה הישראלית – כל זה מוביל לחתירה תחת פתרון שתי מדינות, וזה לא מתקבל על הדעת".

"טני עומדת כחברה של העם בישראל. אני יודעת כמה ההתקפות הנתעבות של מחבלי חמאס זעזעו את האומה עד הבסיס, והחטופים מוחזקים יותר מ-700 ימים" הבהירה בסיכום. "לא יכול להיות עתיד לחמאס. אבל העמדה של אירופה תמיד צריכה להיות: ביטחון לישראל – והווה ועתיד לעם הפלסטיני".