שירן לוי, אחותה של כוכבת הרשת שירלי לוי, נהרגה אמש בתאונת דרכים קטלנית בזמן שעבדה כשליחה על אופנוע. שירן גדלה לצד אחותה שירלי, כשהשתיים הופיעו יחד בסרטונים ברשתות החברתיות

אבל כבד נפל על משפחת לוי: שירן לוי, אחותה של כוכבת הרשת שירלי לוי, נהרגה אתמול (שלישי) בתאונת דרכים קטלנית בזמן שעבדה כשליחה על אופנוע.

אחיות ברשת

שירן גדלה לצד אחותה שירלי והייתה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלה ברשתות החברתיות. מאז שהייתה ילדה קטנה, השתיים יצרו יחד סרטונים מצחיקים, שהפכו עם השנים לאחד הסימנים המוכרים של שירלי בתחום הסושיאל.

שירלי עצמה ביססה בעשור האחרון קריירה מצליחה בעולם הדיגיטל והסושיאל, אך תמיד הקפידה לשלב את אחותה הצעירה ברגעים האישיים והמקצועיים שלה. סרטוני ההומור המשפחתיים הפכו לחלק בלתי נפרד מהמותג שהקימה.

החיים שנעצרו ברגע

תאונות דרכים של שליחים על דו גלגלי הפכו לתופעה מדאיגה בשנים האחרונות, ורבים מהנפגעים הם צעירים שנאלצים להתפרנס בעבודות שליחויות בתנאי סיכון גבוה. המקרה הטרגי של שירן מצטרף לשרשרת מקרים קשים שמעלים מחדש את הצורך במודעות ובפעולות ממשיות להגברת הבטיחות על הכבישים.