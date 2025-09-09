האלוף במיל' ישראל זיו התייחס היום (שלישי) בחדשות 12 לחיסול בכירי חמאס בקטאר. לדבריו, הפעולה הצבאית היא מוצדקת, אך אין בה כדי להבטיח את הניצחון הסופי.
"מכה מורלית משמעותית"
בראיון, אמר זיו כי הפעולה בקטאר מהווה "מכה מורלית משמעותית" לארגון חמאס. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי אין בכוחה של פעולה זו לסייע באופן מהותי למלחמה בעזה, וכי לא הושג בה עדיין הישג משמעותי.
לדברי זיו, "עד שהחטופים לא חוזרים, אין לנו ניצחון".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
מיקי
עד שהחמאס לא מובס, דגל לבן, פירוז והחוצה -הניצחון לא הושג. מדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים. נעסוק בהם לאחר תבוסת החמאס.19:47 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Raf
בתגובה ל: מיקי
מעניין מה היתה תגובתך אילו אחד מקרוביך היה חטוף . האם עדיין היית מזלזל כך בחייהם של עשרות אנשים .20:57 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדביל המזמר
מזל שיש אותך להגיד את המובן מאליו.. אהבל19:50 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמיר יצחק
מי זו ישראל זיעו19:45 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדביל המזמר
מזל שיש אותך להגיד את המובן מאליו.. אהבל19:50 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
עד שהחמאס לא מובס, דגל לבן, פירוז והחוצה -הניצחון לא הושג. מדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים. נעסוק בהם לאחר תבוסת החמאס.19:47 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Raf
בתגובה ל: מיקי
מעניין מה היתה תגובתך אילו אחד מקרוביך היה חטוף . האם עדיין היית מזלזל כך בחייהם של עשרות אנשים .20:57 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמיר יצחק
מי זו ישראל זיעו19:45 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר