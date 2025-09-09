האלוף במיל' ישראל זיו התייחס היום (שלישי) בחדשות 12 לחיסול בכירי חמאס בקטאר. לדבריו, הפעולה הצבאית היא מוצדקת, אך אין בה כדי להבטיח את הניצחון הסופי.

"מכה מורלית משמעותית"

בראיון, אמר זיו כי הפעולה בקטאר מהווה "מכה מורלית משמעותית" לארגון חמאס. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי אין בכוחה של פעולה זו לסייע באופן מהותי למלחמה בעזה, וכי לא הושג בה עדיין הישג משמעותי.

לדברי זיו, "עד שהחטופים לא חוזרים, אין לנו ניצחון".