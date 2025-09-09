20:53

הרמטכ"ל לטייסים: "סוגרים חשבון ערכי ומוסרי"

20:53

טראמפ שוחח עם אמיר קטאר: "הבטיח שתקיפות כאלה לא יקרו שוב"

20:31

חמאס מאשר: בנו של חליל אל-חיה חוסל בתקיפה בקטאר

20:20

הטמפרטורות מזנקות; גל חום בפתח: תחזית מזג אוויר

20:14

עוד מדינה מערבית מצטרפת לגינויים: "מסכנות הסלמה נוספת"

20:05

אזעקות בירושלים וגוש עציון: טיל ששוגר מתימן יורט

19:58

מפגש פסגה בזמר הים תיכוני: זהבה בן ומושיק עפיה בשיר חדש

19:48

דיווח: ארה"ב עדכנה את קטאר לפני התקיפה הישראלית

19:41

ישראל זיו בתגובה ראשונה לחיסול הדרמטי בקטאר

19:38

נתניהו: "נגמרו הימים שראשי הטרור יהנו מחסינות"

19:36

משה ליאון וחיים ביבס מארחים ראשי ערים לסליחות בירושלים. צפו

19:32

מקרון ממשיך בקו האנטי ישראלי: "התקיפות אינן מקובלות"

19:05

הרצוג: "ההחלטה לתקוף את ראשי חמאס חשובה ונכונה"

18:50

דיווח בקטאר: 5 הרוגים בתקיפה הישראלית בדוחא

18:40

הלם באיראן: ההחלטה של חמינאי אחרי התקיפה של ישראל

18:34

באופן חריג: סוריה מגנה את התקיפה הישראלית בקטאר

18:06

כך בנט הגיב לחיסול הדרמטי בקטאר

18:03

אחרי התקיפה בקטאר: פיקוד העורף בהודעה לציבור

18:01

דעות חלוקות באו"ם: המזכ"ל מגנה, שגריר ישראל מברך

17:59

נתניהו וכ"ץ: "התקיפה בקטאר - בעקבות הפיגועים בירושלים ובעזה"

