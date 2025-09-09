משרד החוץ המליץ לישראלים להימנע מהגעה לנפאל עד להודעה חדשה, בעקבות המהומות הנרחבות במדינה. ישראלים ששוהים בנפאל נקראו להישאר במקומות סגורים ולהתרחק ממוקדי המחאות

משרד החוץ הודיע היום (שלישי) כי ממליץ לישראלים להימנע מהגעה לנפאל עד להודעה חדשה, זאת בעקבות המהומות הנרחבות במדינה בימים האחרונים. במקביל, ישראלים ששוהים כעת בנפאל נקראו להישאר במקומות סגורים ולהתרחק ממוקדי המחאות.

"בעקבות מהומות אזרחיות במדינה הכוללות הפגנות, הרס, שריפת מבנים וביזה, הוטל עוצר על עיר הבירה קטמנדו ועל ערים נוספות. במהלך המהומות נגרמו פגיעות בנפש, ודווח על הרוגים רבים ופצועים מקרב המפגינים" נאמר בהודעת המשרד. "בשל המצב, כוחות הצבא והמשטרה פרוסים באופן נרחב, דרכים נחסמו והוכרז על עוצר פעיל. שדה התעופה בקטמנדו סגור עד להודעה חדשה".

עוד באותו נושא הפיכה בשידור חי: מפגינים בנפאל פרצו לפרלמנט והעלו אותו באש 13:48 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

"משרד החוץ ממליץ לאזרחים ישראלים שלא להגיע בימים הקרובים לנפאל" הוסיפו וקראו. "לאזרחים הישראלים השוהים במדינה מומלץ: לשהות במקומות סגורים ולהימנע לחלוטין מיציאות לא חיוניות, להתרחק ממקומות הומי אדם מהפגנות וממחאות, להמנע מהגעה לעיר הבירה קטמנדו עד שהמצב ירגע, להתעדכן בהנחיות הרשויות באמצעי התקשורת המקומית או באמצעות אתר השגרירות וקו החירום, ולפעול בהתאם. במקרה חירום ניתן לפנות למרכז המצב של משרד החוץ בטלפון, צ'אט בוט בוואטסאפ או לשגרירות ישראל בקטמנדו באמצעות קו החירום".