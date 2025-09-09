כוכבי המחזמר 'שאול' של שלמה ארצי מספרים לסרוגים איך סיפור מקראי עתיק מתגלגל לגרסה מודרנית ובועט, ולשמוע מה עומד מאחורי הבחירות האמנותיות, הדמויות והמסרים שהמחזמר מבקש להעביר

בכורה נוצצת לתיאטרון הישראלי: "שאול – מחזמר רוק ישראלי" מביא לבמה עיבוד עכשווי, סוער ונועז לסיפורו של שאול המלך. שלמה ארצי, שעמל על הכתיבה והלחנים במשך שנים, מציע כאן קריאה חדשה לסיפור מקראי מוכר, והופך אותו למסע מוזיקלי בועט שמתרחש בעולם מלא אופנועים, ליצנים, רוקרים ורקדנים.

צפו בראיון עם כוכבי המחזמר "שאול"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ראיון עם כוכבי המחזמר "שאול"

עלילה דרמטית ומפתיעה

העלילה עוקבת אחרי שאול, בחור פשוט מכפר חיטים, שיוצא לחפש שלושה אופנועים שנגנבו לאביו, ומוצא את עצמו נשאב למסע חייו. בתוך מערבולת של אהבה, פוליטיקה וטרגדיה אישית, הוא מומלך על העיר בית אל ונאלץ להתמודד עם עימותים גדולים מהחיים: אהבה אסורה עם בעלת האוב, היריבות מול דוד – זמר רוק צעיר וכריזמטי, והנבואה הקשה של שמואל, שממליך אותו וגם מפיל אותו.

המוזיקה בלב המחזמר

המוזיקה היא לב ליבו של המחזמר: שילוב של רוק אנד רול, בלדות עוצמתיות וספוקן עכשווי, שמצליחים להפוך את הסיפור העתיק לדרמה עכשווית שנוגעת בקהל. חלק מהשירים נכתבו בידי ארצי יחד עם דני רובס, ואחרים הולחנו על ידי אלעד פרץ ואיתמר זוהר – כולם מתלכדים לפסיפס מוזיקלי סוחף.

קאסט נוצץ ומספרים ייחודיים

על הבמה משתתפים כוכבים בולטים: צחי הלוי מגלם את שאול, אלישע בנאי בתפקיד דוד, אלי דנקר כשמואל, מיכאל מושונוב כהג’וקר ותום כהן בתפקיד המפתיע של בעלת האוב. יחד איתם משחקים אור עמרמי כיונתן, איאן פינקוביץ כמיכל, וניצה שאול כמאמא פסיה – האמא של העיר. אל ההרכב הזה מצטרפים גם המספרים יניב ביטון, ששון גבאי, ליאור אשכנזי ושלמה ארצי עצמו, שמובילים את העלילה בקולם הייחודי. אל המערך המרשים הזה נוספו גם שחקנים נוספים ודמויות צבעוניות, והתמונה כולה מקבלת עוצמה בזכות תזמורת חיה בת תשעה נגנים ושני רקדנים שמוסיפים תנועה וחיות לכל רגע.

בין עבר להווה

לצד החידוש והעוצמה המוזיקלית, המחזמר מציע גם פרשנות עכשווית מאוד לסיפור שאול המלך. מצד אחד, החיבור לעולם המודרני – אופנועים, רוק, דמויות צבעוניות, שמצליח להנגיש את הסיפור העתיק לקהל של היום. מצד שני, לעיתים דווקא העדכניות הזו גולשת למקומות שמתרחקים מן המקרא, ויוצרת עיוות מסוים של הדמויות ושל רוח הסיפור המקורי.

במאי ההצגה להב תימור והעורך המוזיקלי לואי להב עיצבו יחד חוויה תיאטרונית-מוזיקלית שמנסה לשאול שאלות על כוח, אהבה, פחד ואמונה – לא רק על שאול מלך ישראל, אלא גם עלינו, כאן ועכשיו.

הפרזנטציה לתקשורת

אתמול נערכה הפרזנטציה הרשמית למחזמר. היוצרים והשחקנים עלו לבמה, הציגו קטעי משחק וביצועים מוזיקליים מתוך ההפקה, ושיתפו על המסע האישי והאמנותי שהוביל אותם אליה. זו הייתה הזדמנות נדירה לראות מקרוב איך סיפור מקראי עתיק מתגלגל לגרסה מודרנית ובועט, ולשמוע מה עומד מאחורי הבחירות האמנותיות, הדמויות והמסרים שהמחזמר מבקש להעביר.

הראיונות עם כוכבי המחזמר:

במסגרת הפרזנטציה ניתנה גם הזדמנות להכיר את הקאסט מקרוב – דרך ראיונות קלילים ומלאי הומור. בין קריצות לעולם התנ"ך, בדיחות פוליטיות, שיחות על חתונות וגם קצת ריאליטי, התגלה הצד האישי והכובש של השחקנים.

איזו דמות תנ"כית הייתם?

יניב ביטון אפילו לא היסס: "ברור שיוסף. כבר יצא לי להיות יוסף ב"יהודים", והוא בשבילי אהבה גדולה. יוסף נרקיסיסט, ויש לו את הסיפור הכי מעניין – ולכן הוא הכי קרוב ללבי". אור עמרמי בחר בדוד, אבל הסביר שגם הדמות שמשחק מאוד דומה לו "יונתן הוא נסיך, וגם אני בן אדם מאוד נסיכי". ששון גבאי הלך על הקלאסיקה: "אברהם אבינו". ואיאן פינקוביץ הוסיפה בקריצה: “כנראה מיכל.”

בקיצור – לכל אחד הדמות שמחוברת לו ללב, וזה כבר אומר הרבה עליהם.

אם אנחנו מדברים על סיפור גדול של התאהבות, ואולי גם חתונה, נעבור לשאלה הכי מדוברת ברשת – כמה אתם חושבים שצריך לשים במעטפה לחתונה?

יניב ביטון שחרר עקיצה: "למזלי אני כבר בגיל שאנשים מתגרשים". איאן פינקוביץ הסתפקה בנוכחות: "אני מתכננת חתונה קטנה, אז מבחינתי רק שיגיעו". ואור עמרמי לא היסס להגדיר סכום: "700 שקל".

אז מי שמוזמן לחתונה של איאן – שידע שזה בעיקר עניין של נוכחות.

במחזמר יש הרבה דיבור על כוח, שלטון, מלוכה. אם הייתם היום ראש ממשלה ליום אחד – מה ההחלטה הראשונה שהייתם מקבלים?

כאן כולם היו די תמימי דעים: יניב, איאן וגם אור עמרמי השיבו מיד – "להחזיר את החטופים." יניב הוסיף עוד אג’נדה: "לשפר את מערכת החינוך ולהפריד דת ומדינה".

ואם המחזמר היה ריאליטי – מי היה מודח ראשון?

אור עמרמי זרק את עצמו: "אני". יניב ביטון הצביע דווקא על דמות אחרת: "שמואל, הקהל לא היה אוהב אותו.. הוא מוכיח וצועק". ואיאן פינקוביץ חייכה: "אני".

בקיצור – אם זה היה ריאליטי, הדרמות לא היו חסרות.

בסופו של דבר, "שאול – מחזמר רוק ישראלי" מצליח לחבר בין סיפור מקראי לעולם מודרני, בין עבר להווה, ולתת לקהל חוויה מוזיקלית ותיאטרלית שלא רואים כל יום.