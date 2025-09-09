לפני שבועיים ציינו 90 לפטירתו אך אילו היה חי איתנו היום, היה הרב קוק מציין היום 160 שנה ללידתו. הנה 10 דברים שלא ידעתם על הראי"ה קוק

במלאות 90 שנה לפטירתו של הרב קוק, ולציון 160 שנה ללידתו היום, אתר "סרוגים" מגיש לכם עשרה דברים שלא ידעתם על הרב קוק:

1. הרב אברהם יצחק הכהן קוק לא רק נפטר בחודש אלול (לפני שבועיים בג' אלול ציינו 90 שנה לפטירתו) אלא גם נולד בו – בט"ז בחודש.

2. אביו היה מבית ליטאי – בוגר ישיבת וולז'ין בה למד גם הרב קוק עצמו, ואימו מבית המקורב לחסידות חב"ד, כך שהוא שילב את שני הזרמים.

עוד באותו נושא הרבנית נעמי שפירא: "כלל ישראל וכל אחד מפרטיו זכה" 19:32 | דוד פרוידיגר 3 2 😀

3. הרב קוק הוסמך להוראה עוד לפני גיל 20 על ידי בעל "ערוך השולחן" – הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין. בהמשך למד גם קבלה אצל "בעל הלשם" – הרב שלמה אלישיב, מגדולי המקובלים בדורו, סבו של הרב יוסף שלום אלישיב.

4. הרב היה נשוי לפרידה חנה, בתו של האדר"ת, שנפטרה לאחר 3 שנים ולהם ילדה אחת בת שנה וחצי. לאחר מכן נישא בשנית לבת דודתה רייזא רבקה, ולהם נולדו הרב צבי יהודה ועוד 3 בנות.

5. הראי"ה קוק עלה לארץ בתאריך הסמלי כ"ח באייר תרס"ד (1904) – התאריך שמוכר כיום ירושלים – והחל לכהן כרב הראשי של יפו, ביוזמתו של יואל משה סלומון.

6. תקופת כהונתו ביפו היתה הפורייה ביותר מבחינת כתיבתו, שם כתב את ספריו "אורות", "אורות הקודש", "עולת ראי"ה", ועוד.

עוד באותו נושא מי לא רלוונטי?! | סיפור לג' אלול 17:08 | חיים אקשטיין 1 0 😀 👏

7. שנים לפני שפתח את ישיבת מרכז הרב, או בשמה הרשמי "הישיבה המרכזית העולמית", ייסד ישיבה ביפו שהחזיקה שנים אחדות עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה.

8. לרב קוק היתה אזרחות כבוד של עיריית ניו יורק והוא נפגש עם נשיא ארה"ב קלווין קולידג' בבית הלבן.

9. לאחר רצח ארלוזורוב יצא בפומבי לתמוך בחשודים, מה שעורר סביבו מחלוקות רבות מקרב אנשי היישוב שגררו אף כתיבת כתובות נאצה על ביתו.

10 בסוף ימיו חלה בסרטן ונערכו לרפואתו תפילות המוניות. בין היתר נוסף לשמו גם השם "יחזקיהו". ישיבת הקונגרס הציוני ה-י"ט שנערכה באותו יום בבאזל נעצרה לכשלוש שעות לאות אבל.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.