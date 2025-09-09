לאחר עשרות שנים שבהן עמד נטוש, אמפי יער גברעם נפתח מחדש כאתר ההנצחה הרשמי לנופלי צוק איתן. שילוב מרגש של תרבות, טבע וזיכרון בלב הנגב המערבי

לאחר עשרות שנים שבהן עמד נטוש, האמפי ההיסטורי שביער גברעם נפתח מחדש ויהפוך לאתר ההנצחה הרשמי לחללי מבצע "צוק איתן". המקום, שהיה בעבר מוקד תרבות אזורי, מרחיב את ייעודו והופך לאתר ייחודי המשלב טבע, תרבות והנצחה.

אמפי מחודש ו-68 מעגלי הנצחה

האתר החדש מתוכנן לשמש כמרחב ציבורי פתוח עם שני נדבכים מרכזיים: אמפי משוחזר לאירועי תרבות וקהילה עם 1,400 מקומות ישיבה, ומתחם הנצחה מעגלי ובו 68 מעגלים – אחד לכל חייל שנפל במבצע. בכל מעגל נטוע עץ אלון, ולצידו אלמנטים עיצוביים שנבחרו יחד עם המשפחות. בנוסף, הוקם קיר זיכרון הנושא את שמות הנופלים.

טבע וזיכרון משתלבים יחד

האתר ישלב גן בוטני ייחודי המבוסס על צמחי בר מקומיים, בהם זקנן שעיר, עכנאי שרוע, קידה שעירה ושברק מצוי. לצד זאת יינטעו עצי ארץ ישראל ויפוזרו זרעי פרחי בר. החזון – לשלב זיכרון עם טבע מקומי ולשדר תחושת המשכיות וחיים.

מבצע "צוק איתן" והמיקום המשמעותי

מבצע "צוק איתן", שפרץ ביולי 2014, נמשך כחמישים יום וגבה את חייהם של 68 חיילי צה"ל וחמישה אזרחים. האתר ביער גברעם, המרוחק קילומטרים ספורים בלבד מגבול הרצועה שספג מטחי רקטות כבדים, הוא אתר הזיכרון הרשמי הראשון לנופלי המבצע.

"הניצחון האמיתי – לחיות את החיים"

יפעת עובדיה לוסקי, יו"ר קק"ל, אמרה:

"האמפי שייחנך כאן, בסמוך לגבול הרצועה, יישא את זכרם של חללי ‘צוק איתן’. אבל יותר מכל – הוא יתמלא קהל, ילדים ומשפחות שיבואו לחגוג ולחיות את החיים, וזהו הניצחון האמיתי. המקום הזה יחבר את סיפורם של מי שנלחמו על הארץ הזו עם דור העתיד שימשיך לצמוח בה. זו שליחותה של קק"ל מאז ומתמיד – לבנות את הארץ, לנטוע יערות, לחזק את ההתיישבות ולהבטיח חיים כאן לדורות הבאים".