להקת לוחמי מילואים עם פוסט טראומה, 'חטיבת השמחה', ריגשה בפסטיבל קק"ל באמפי שוני עם שיר שכתב חברם שנפל במלחמת חרבות ברזל, דובי כוגן ז"ל

באמפי שוני התקיים פסטיבל "כוכבים ביער" של קק"ל. המהלך הפסטיבל, התרחש רגע בלתי נשכח: להקת "חטיבת השמחה", המורכבת מלוחמי מילואים שמתמודדים עם פוסט טראומה ממלחמת חרבות ברזל, ביצעה לראשונה שיר מרגש שנכתב על ידי חברם דובי כוגן ז"ל, שנפל בנובמבר 2023. השיר, שהולחן על ידי דין לואיס, חבר הלהקה, הפך לסמל של יצירה מתוך כאב והעניק לקהל חוויה עוצמתית ומרגשת.

"חטיבת השמחה": מוזיקה ככלי לשיקום

להקת "חטיבת השמחה" מורכבת משישה לוחמי מילואים מוזיקאים שלחמו מאות ימים במלחמת חרבות ברזל. הלהקה נולדה מתוך התמודדות עם פוסט טראומה, כחלק ממיזם "לב גן העדן" – יוזמה של סא"ל במיל' ערן מסס וראובן שוורץ, איש עסקים ויזם. המיזם מציע סדנאות ריטריט ייחודיות ללוחמים ולוחמות, במטרה לסייע בשיקום נפשי ולהפיץ תקווה דרך יצירה ומוזיקה.

השיר שבוצע, שנכתב במחברתו של דובי כוגן ז"ל והולחן לאחר מותו, הפך לסמל של חיבור וריפוי. הביצוע המשותף של חברי הלהקה, לצד הזמרת זהבה בן, ריגש את הקהל והפך לאחד משיאי הערב.

פסטיבל "כוכבים ביער": תרבות וקהילה

פסטיבל "כוכבים ביער" של קק"ל נועד לחבר בין קהילה, תרבות ושיקום, תוך מתן במה ללוחמים משוחררים. האירוע ממחיש את מחויבותה של קק"ל לעשייה חברתית ולתמיכה בלוחמים. לאה פדידה, מנהלת אגף קשרי ציבור בקק"ל, אמרה: "הערב הזה ממחיש את העוצמה של התרבות והיצירה ככוח מרפא וכמקום של תקווה. קק"ל גאה להעניק במה ללוחמים לבטא את סיפורם ולחבר את הקהילה לרגעים מרגשים שמאירים את הגבורה והאנושיות שבתוכם".

"לב גן העדן": מיזם של תקווה

ערן מסס, מנכ"ל מיזם "לב גן העדן", הוסיף: "חטיבת השמחה היא חלק ממיזם רחב בשם לב גן העדן המעניק סדנאות ריטריט ייחודיות ללוחמים ולוחמות. כל מטרתינו לעשות טוב ולקרב לבבות. ההופעה הערב הייתה מרגשת ואנחנו שמחים על ההזדמנות". המיזם, שהוקם על ידי מסס ושוורץ, מספק תמיכה נפשית ויצירתית ללוחמים, תוך שימוש במוזיקה ובסדנאות ככלים לשיקום.