עונת הנדידה בסתיו מביאה מאות אלפי ציפורים לשמי ישראל. איפה כדאי לצפות בחסידות, שקנאים ודורסים – מהחולה ועד הנגב? מדריך לאתרים המומלצים לצפרות בסתיו

הסתיו שנפתח רשמית ב-22.9 מביא איתו את אחת מתופעות הטבע המרשימות ביותר – עונת הנדידה.

מאות אלפי עופות חולפים מדי לילה מעל שמי ישראל בדרכם מאירו-אסיה לאפריקה, שם יבלו את חודשי החורף של חצי הכדור הצפוני. זה בדיוק הזמן לצאת החוצה, לטייל, ולצפות במחזה המרהיב.

ישראל – תחנת ביניים עולמית לנדידת עופות

מדינת ישראל ממוקמת על אחד מצירי הנדידה החשובים בעולם. המיקום בין המדבר ממזרח לים התיכון ממערב, בקעת ים המלח ונופי הארץ הייחודיים – כולם הופכים את ישראל לנתיב מרכזי שאליו מתנקזים שטחים נרחבים מצפון. מינים רבים מגיעים אלינו מאסיה, מזרח אירופה ומרכזה. לצד המתנה הגדולה הזו מהטבע, יש גם אחריות לשמירה על שלומן של הציפורים הנודדות.

דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים ברשות הטבע והגנים, מסביר: "נודדים אקטיביים, כאלו החותרים במרץ וטופחים בכנפיהם, וכאלו שדואים… אלו שדואים ובהם חסידות, שקנאים ועופות דורסים רבים יאלצו לנדוד בשעות היום החמות בהם מתפתחים זרמי אוויר חם… לעומתם הנודדים האקטיביים, שהם לרוב בממדי גוף קטנים ובהם ציפורי שיר, ברווזים, חופמאים ואחרים, יעדיפו לנדוד בשעות הלילה הקרירות…"

איפה הכי כדאי לצפות בציפורים נודדות?

ברשות הטבע והגנים מדגישים כי כמעט בכל מקום בארץ ניתן לראות עופות נודדים, אך ישנם אתרים מומלצים במיוחד. בצפון בולטים במיוחד שמורת החולה, מוקד מרכזי לצפייה, שבה ניתן לראות שקנאים מתרוממים בשעות הבוקר בדיוק ב-09:00 אם המצב הביטחוני יאפשר זאת, וכן עמק בית שאן, שבו חולפים חסידות לבנות ושחורות, אנפות בצבעים שונים, עופות דורסים וציפורי שיר.

לאורך מישור החוף אפשר לשלב בין טבע וארכאולוגיה. חוף הכרמל ושמורת נחל תנינים מזמנים מפגש עם עופות החולפים מעל הים ובבריכות הדגים, ואילו בשמורת עין אפק טיול לאורך השבילים חושף מגוון רחב של עופות מקומיים ונודדים.

במרכז ובדרום הארץ מציעים גם הם נקודות תצפית מצוינות. בהרי יהודה ניתן לצפות בדורסים רבים מעל נבי סמואל והקסטל, כאשר משקפת בהחלט מומלצת. בדרום, להקות עופות דואים חולפות מעל רכסי הנגב והמכתשים, וניתן לראותן היטב בגן הלאומי שיבטה, בבורות לוץ ואף באזור מכתש רמון.

ולפעמים, לא צריך אפילו לראות, אפשר פשוט להקשיב. בלילות שקטים במדבר, בכרמל או לאורך החוף, ניתן לשמוע קריאות של אנפות, עגורים וחופמאים, המתקשרות זו עם זו תוך כדי תעופה.

האיומים והמאמצים לשימור

ציפורים נודדות מתמודדות עם איומים רבים מעשה ידי אדם: התנגשויות בקווי חשמל, חלונות שקופים, מתקני אנרגיה ירוקה ועוד. רשות הטבע והגנים, יחד עם גופי תשתית, פועלים לצמצום הפגיעות: סימון כבלי חשמל, מיגון עמודים, התקנים לחלונות שקופים והפעלת מערכות אנרגיה מתחדשת בצורה בטוחה יותר לעופות.

לא באמת סופרים – פשוט נהנים

הנדידה בסתיו ובאביב היא מתנה נדירה שמתרחשת ממש מעל הראש שלנו. אין צורך לספור את הציפורים – מספיק להרים את העיניים או להאזין בלילה, ופשוט ליהנות מהתופעה המיוחדת.