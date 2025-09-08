נשיא צרפת, עמנואל מקרון, התייחס לפיגוע ברמות בירושלים ברשתות החברתיות, גינה את המעשה אך באותה נשימה עקץ וקרא לאזור "מזרח ירושלים".
לאחר הפיגוע הקטלני בשכונת רמות בירושלים, נשיא צרפת יצא לרשתות החברתיות וגינה את הפיגוע בירושלים, אך לא החמיץ את ההזדמנות להכניס בדברי התנחומים עקיצה מדינית לישראל.
מקרון הודיעה ברשתות החברתיות: "צרפת מגנה בתוקף את הפיגוע במזרח ירושלים, תנחומי עם המשפחות והנפגעים וכלל העם הישראלי. רק פתרון פוליטי יכול לעצור את שרשרת האלימות".
מקרון לא הסתפק בפלגנות את הפיגוע, אלא התעקש להשתמש בהזדמנות להדגיש את תפיסותיו, בכך שהזכיר שהפיגוע התרחש ב"מזרח ירושלים" ןהדגיש בדבריו כי "רק פתרון פוליטי", כמו שתי המדינות שמקדם מקרון, יביאו לסיום שפיכות הדמים.
שירי מנתניה
מאחלת לאיטריה להכוות במים רותחים.15:46 08.09.2025
מזהה ביביסטים
מקרון צריך לקבל כפה נוספת אחרי הפה שקיבל מאשתו אידיוט.15:42 08.09.2025
