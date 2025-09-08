כוחות צה״ל ומג״ב החלו במבצע חטיבתי בעומק הכפרים במרחב בקעת סאנור, מחנה פרעה וקבאטיה שבחטיבת מנשה לסיכול ומיגור הטרור במרחב

כוחות צה״ל ומג״ב החלו הלילה (בין ראשון לשני), במבצע חטיבתי בעומק הכפרים במרחב בקעת סאנור, מחנה פרעה וקבאטיה שבחטיבת מנשה.

לוחמי יחידת דובדבן במילואים, בהכוונת שב"כ עצרו הלילה מחבל שקידם טרור.. הכוחות איתרו והחרימו כספי טרור בשווי עשרות אלפי שקלים וכן אמצעי לחימה במהלך הפעילות במרחב החטיבה. במקביל כוחות הביטחון ממשיכים בשעה זו לפעול במרחב ובמקביל לפעול במרחב רמאללה ולכתר כפרים בחיפוש אחרי המחבלים מהפיגוע בצומת רמות.

המחבלים הגיעו מיו"ש: צה"ל מכתר כפרים בפאתי רמאללה

מוקדם יותר פורסם כי צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20.

הפעילות מתחילה בכפרים שנמצאים בין כביש 1 לגבעת זאב: בידו, בית דוקו, איענאן וקטנה. בשירות הבטחון מעריכים כי המחבלים יצאו מהכפרים ביו"ש, והגעתם לצומת רמות, מלמדת כי הגיעו מצפון לירושלים. עד כה זהותם המלאה עוד לא ברורה.

מצה"ל נמסר: "בהמשך לפיגוע הירי בצומת רמות מוקדם יותר היום (ב׳), כוחות צה״ל הוקפצו למרחב ומבצעים סריקות אחר חשודים בשיתוף עם משטרת ישראל. במקביל, כוחות צה״ל מכתרים כעת מספר כפרים בפאתי רמאללה לסיכול טרור, מבצעים תחקורים וסריקות בשטח וחיזוק מאמץ ההגנה בקו התפר".