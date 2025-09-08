לוחם בחטיבת החשמונאים ואברך חרדי נושא נשק ברישיון הם שחיסלו את המחבלים בפיגוע הירי בצומת רמות. צפו ברגעי האימה

פיגוע הירי בצומת רמות. מצלמות האבטחה בצומת תיעדו את רגעי האימה, בו עשרות נוסעים בורחים מהאוטובוס בו ירו המחבלים, עד שלמקום הגיעו לוחם מחטיבת 'חשמונאים' ואברך נושא אקדח ברשיון וחיסלו את שני המחבלים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד פיגוע צומת רמות

שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.

עוד באותו נושא המחבלים הגיעו מיו"ש: צה"ל מכתר כפרים בפאתי רמאללה 11:50 | אריה יואלי 3 0 😀 👏

מד"א עדכנו על 4 נרצחים בפיגוע: "לאחר ביצוע בדיקות רפואיות חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 4 הרוגים, בהם גבר כבן 50 ו-3 גברים כבני 30 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים במצב קל מרסיסי זכוכיות".

לאחר זמן קצר עדכנו על מותה של פצועה אנוש כבת 45.