פיגוע הירי בצומת רמות. מצלמות האבטחה בצומת תיעדו את רגעי האימה, בו עשרות נוסעים בורחים מהאוטובוס בו ירו המחבלים, עד שלמקום הגיעו לוחם מחטיבת 'חשמונאים' ואברך נושא אקדח ברשיון וחיסלו את שני המחבלים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.
מד"א עדכנו על 4 נרצחים בפיגוע: "לאחר ביצוע בדיקות רפואיות חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 4 הרוגים, בהם גבר כבן 50 ו-3 גברים כבני 30 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים במצב קל מרסיסי זכוכיות".
לאחר זמן קצר עדכנו על מותה של פצועה אנוש כבת 45.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
היהודים בישראל הם שבט נחשל של יהודים ימנים, המחלל את שמם הטוב של יהודים הומניסטים דגולים כמו שפינוזה, פרויד ואיינשטיין.
יערה12:50 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היהודים בישראל הם שבט נחשל של יהודים ימנים, המחלל את שמם הטוב של יהודים הומניסטים דגולים כמו שפינוזה, פרויד ואיינשטיין.
יערה12:50 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר