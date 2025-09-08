דיווחים ראשוניים מצביעים על כ-15 נפגעים באירוע ירי שאירע הבוקר בצומת רמות, כאשר כוחות הצלה מעניקים טיפול רפואי בזירה

תגיות: ירושלים, פיגוע ירי, צומת רמות