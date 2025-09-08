הטרור חוזר לרחובות ירושלים. פיגוע ירי התרחש הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים. על פי דיווחים ראשוניים של מד"א וארגוני ההצלה, כ-15 בני אדם נפגעו באירוע מתוכם 5 במצב אנוש. צוותי רפואה מעניקים במקום טיפול רפואי לפצועים במצבים שונים, בהם גם נפגעים ללא הכרה.

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים נוספים בדרגות פציעה שונות".

שני המחבלים שביצעו את הפיגוע, אחרי חיסולם

"זירה קשה מאוד"

על פי עדי ראייה, הירי בוצע לעבר אוטובוס. חובש ודובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, שהגיע לזירה זמן קצר לאחר הפיגוע, סיפר: "הייתי תוך כדי נסיעה בצומת ושמעתי את קולות הירי. מדובר בזירה קשה מאוד. חלק מהנפגעים ללא הכרה. כוחות גדולים של איחוד הצלה פועלים בזירה לתת סיוע רפואי ראשוני לפצועים".

פראמדיק מד"א נדב טייב תיאר: "הגענו למקום בכוחות גדולים מיד עם הישמע הדיווח על פצועים מירי. כשהגענו ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לטפל בפצועים ולפנות אותם לבתי החולים".

ממשטרת ישראל נמסר: "לפני זמן קצר התקבל במשטרה דיווח על ירי בצמת רמות. כתוצאה מהירי, ישנם מספר פצועים במקום ומחבלים מנוטרלים. בעקבות הירי, צירי הגישה לזירה נחסמו. כוחות משטרה רבים בפיקוד מפקד המחוז עושים דרכם לזירת האירוע".