הטרור חוזר לרחובות ירושלים. פיגוע ירי התרחש הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים. על פי דיווחים ראשוניים של מד"א וארגוני ההצלה, כ-15 בני אדם נפגעו באירוע מתוכם 5 במצב אנוש. צוותי רפואה מעניקים במקום טיפול רפואי לפצועים במצבים שונים, בהם גם נפגעים ללא הכרה.
ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים נוספים בדרגות פציעה שונות".
"זירה קשה מאוד"
על פי עדי ראייה, הירי בוצע לעבר אוטובוס. חובש ודובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, שהגיע לזירה זמן קצר לאחר הפיגוע, סיפר: "הייתי תוך כדי נסיעה בצומת ושמעתי את קולות הירי. מדובר בזירה קשה מאוד. חלק מהנפגעים ללא הכרה. כוחות גדולים של איחוד הצלה פועלים בזירה לתת סיוע רפואי ראשוני לפצועים".
פראמדיק מד"א נדב טייב תיאר: "הגענו למקום בכוחות גדולים מיד עם הישמע הדיווח על פצועים מירי. כשהגענו ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לטפל בפצועים ולפנות אותם לבתי החולים".
ממשטרת ישראל נמסר: "לפני זמן קצר התקבל במשטרה דיווח על ירי בצמת רמות. כתוצאה מהירי, ישנם מספר פצועים במקום ומחבלים מנוטרלים. בעקבות הירי, צירי הגישה לזירה נחסמו. כוחות משטרה רבים בפיקוד מפקד המחוז עושים דרכם לזירת האירוע".
יעקב
צריך לשטח את כל הבתים של השכונה / חמולה ולגרש....10:43 08.09.2025
ה' ירלם
רק מטומטמים פוגעים בעולם התורה ומתפלאים שהפיגועים של הכלבים מצליחים10:48 08.09.2025
נפגעתי מהכותרת
סרוגים יקרים. לא רק אתם מדווחים על הארוע. למה להשתמש במילה קטסטרופה?10:46 08.09.2025
הממשלה הזו "טובה" רק בשלשה דברים ... שקרים ... הסתה ... ושסוי ... מעבר לכך הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע”משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה”ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן
ככה נראה ה"ניצחון המוחלט" ...10:39 08.09.2025
