בג"ץ הורה למדינה להיערך להפסקת ההנחה המשמעותית בדמי הביטוח הלאומי הניתנת לתלמידי ישיבות החייבים בגיוס, המגיעה לסכום של מעל 1,000 שקלים בשנה לכל תלמיד

בג"ץ קיבל היום (שני) את עתירת התנועה לאיכות השלטון הדורשת להפסיק את ההנחה המשמעותית בדמי הביטוח הלאומי הניתנת לתלמידי ישיבות החייבים בגיוס, וקבע כי על המדינה להודיע בתוך 30 ימים כמה זמן תערך תקופת ההסתגלות להפסקת הסבסוד.

כזכור, התנועה עתרה לבג"ץ בחודש ינואר האחרון בעקבות פסיקת בג"ץ מיוני 2024, שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית את ההשתמטות מגיוס.

מדובר בהטבה בגובה כ-67% מדמי הביטוח הלאומי, המגיעה לסכום של מעל 1,000 שקלים בשנה לכל תלמיד ישיבה, ועלותה הכוללת לקופת המדינה מוערכת ביותר מ- 100 מיליון שקלים בשנה. עבודת מטה שנערכה במשרד האוצר בעקבות פסיקת בג"ץ בעתירת הגיוס הצביעה על הצורך בביטול הטבה זו.

בעתירת התנועה נטען כי המשך מתן ההטבה נעדר סמכות חוקית ופוגע בעקרון השוויון, שכן בהתאם לפסיקת בג"ץ, הממשלה אינה רשאית לתמרץ כלכלית השתמטות מגיוס לצה"ל. לפיכך, יש לפרש את חוק הביטוח הלאומי כך שההטבה תינתן רק למי שאינו חייב בגיוס. נציגי המדינה הודיעו עוד לפני הדיון כי הם מסכימים עם עמדת התנועה לפיה יש להפסיק את הסבסוד, וכך גם נפסק.