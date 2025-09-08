בג"ץ קיבל היום (שני) את עתירת התנועה לאיכות השלטון הדורשת להפסיק את ההנחה המשמעותית בדמי הביטוח הלאומי הניתנת לתלמידי ישיבות החייבים בגיוס, וקבע כי על המדינה להודיע בתוך 30 ימים כמה זמן תערך תקופת ההסתגלות להפסקת הסבסוד.
כזכור, התנועה עתרה לבג"ץ בחודש ינואר האחרון בעקבות פסיקת בג"ץ מיוני 2024, שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית את ההשתמטות מגיוס.
מדובר בהטבה בגובה כ-67% מדמי הביטוח הלאומי, המגיעה לסכום של מעל 1,000 שקלים בשנה לכל תלמיד ישיבה, ועלותה הכוללת לקופת המדינה מוערכת ביותר מ- 100 מיליון שקלים בשנה. עבודת מטה שנערכה במשרד האוצר בעקבות פסיקת בג"ץ בעתירת הגיוס הצביעה על הצורך בביטול הטבה זו.
בעתירת התנועה נטען כי המשך מתן ההטבה נעדר סמכות חוקית ופוגע בעקרון השוויון, שכן בהתאם לפסיקת בג"ץ, הממשלה אינה רשאית לתמרץ כלכלית השתמטות מגיוס לצה"ל. לפיכך, יש לפרש את חוק הביטוח הלאומי כך שההטבה תינתן רק למי שאינו חייב בגיוס. נציגי המדינה הודיעו עוד לפני הדיון כי הם מסכימים עם עמדת התנועה לפיה יש להפסיק את הסבסוד, וכך גם נפסק.
מרים שטיין
טוב מאוד להפסיק את כל ההטבות10:00 08.09.2025
דניאלה רוזן
צודק ונכון10:02 08.09.2025
צבי ירושלים
שיקחו ממלח הארץ ויתנו לשונאי ישראל10:08 08.09.2025
רחל
תמשיכו ככה יתגיסו יקבחו לא מתגיסים שילכו לעבוד עבודה ממש לא חאפר10:03 08.09.2025
רא
למה לא שוללים הטבות גם מסטודנטים ערבים שלא מתגייסים שמשלמים דמי ביטוח לאומי מופחתים?10:11 08.09.2025
חחחח
בתגובה ל: רא
כי בגץ הוא סניף של האחים המוסלמין10:23 08.09.2025
מוטי
עכשיו יקמו הביביסטיס וקללו את בגצ11:00 08.09.2025
