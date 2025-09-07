חטיבת הנח״ל פועלת בשכונת זייתון: תוואי תת-קרקעי ובתוכו חדר מבצעים של ארגון הטרור חמאס.
צוות הקרב של חטיבת הנח״ל בפיקוד אוגדה 99, פועלים במרחב שכונת ׳זייתון׳ שבצפון רצועת עזה על מנת להעמיק את הישגי התמרון.
במסגרת פעילותם, הכוחות השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים שבתוכו אותר חדר מבצעים ששימש את גדוד זיתון בארגון הטרור חמאס לתיאום פעולות טרור נגד כוחותינו.
מכלול האש של החטיבה תקף וחיסל מחבלים שהסתתרו במבנה שמתחתיו היה פיר מבצעי שהוביל לתוואי תת-קרקעי.
בנוסף, נתקפו עשרות מטרות טרור בהן עמדות תצפית, מחסני אמצעי לחימה אשר היוו איום ישיר על הכוחות במרחב.
כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי ישראל.
מיקי
יופי נחמה. נשארו עוד 499.200 ק"מ. תפסיקו לבלבל במוח ותנצחו כבר.18:02 07.09.2025
