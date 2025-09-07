תערוכות חדשות, מופעי סליחות ומוזיקה, פסטיבל הר עמשא, גלידת נטפליקס ופתיחת מלון נוצ’ה בירושלים – כל מה שמחכה לכם השבוע.

השבוע מביא עמו שלל אירועי תרבות, תערוכות, מופעים וחוויות ייחודיות ברחבי הארץ – מתערוכה אישית בגלריה, דרך מופעי סליחות ומוזיקה מגוונת ועד פתיחת מלון בוטיק חדש בירושלים. הנה כמה מהאירועים המרכזיים שמחכים לכם בימים הקרובים:

תערוכה חדשה בגלריה בזל

עמיר סטאריק מציג את “רק לרגע” – ציורים יומיומיים מהחוף ההופכים לרגעים נצחיים. התערוכה תוצג בתל אביב בין 29 באוגוסט ל-11 באוקטובר 2025.

שולחן חג יהודי מתחדש

רשת גולדיס מציגה עם השף תום פרנץ תפריט ראש השנה חדש. המנות שואבות השראה מברכות החג ומשלבות מסורת עם טוויסט עכשווי.

חגיגת פסנתרים בהיכל התרבות

ב- 22-23 בדצמבר יופיעו 16 פסנתרנים בינלאומיים על 8 פסנתרי כנף. בקונצרט ינוגנו יצירות מאת רחמנינוב, שוסטקוביץ, רייך ועוד.

גלידה חדשה של נטפליקס ובן אנד ג’ריס

המותגים משיקים את Netflix & Chill 2 – גלידת קרמל ושוקולד עם פירורי עוגיות ובצק חמאת בוטנים, כהמשך לשיתוף הפעולה המצליח.

פסטיבל משפחתי בהר עמשא

ב- 11-12 בספטמבר ייערך פסטיבל קהילתי עם סדנאות, דוכנים, סיורים ומופע של להקת ג’יין בורדו – באווירה ייחודית בלב הטבע.

מופע מוזיקלי דו-לשוני

המופע "אדבר איתך" מציג שירי אהבה בעברית ובערבית, כאשר כל שיר מושר בשפה ההפוכה. החוויה המוזיקלית תתקיים בגן הספרייה הלאומית.

סיורים בעקבות מגילת "קומא"

יצירתו האחרונה של איתן רוזנצווייג ז"ל תוצג בסיורים בימי הסליחות. היצירה באורך 3.6 מטרים חוקרת את הלא מודע הקולקטיבי היהודי.

מופע סליחות בתל אביב

אנסמבל הפיוט ירושלים משיק אלבום חדש בערב מיוחד ב-28 בספטמבר ברידינג 3, עם מאיה בלזיצמן והחזן יצחק מאיר.

מסכת פילינג חדשה של URIAGE

מותג הקוסמטיקה משיק מסכת פילינג מתקלפת מסדרת HYSAC. המסכה מיועדת לעור נוטה לפצעונים ומומלצת לשימוש שבועי.

עוגת תפוח דבש והל מביגה

רשת קפה ביגה משיקה עוגת דבש ללא גלוטן עם נגיעות הל. העוגה חגיגית, ללא מוצרי חלב, מתאימה לארוחות חג ומשפחתיות.

מלון בוטיק חדש בירושלים

פתאל פותחת את מלון נוצ’ה – מלון בוטיק למבוגרים בלבד. המלון כולל Rooftop יוקרתי, בריכת שחייה ובר קוקטיילים ייחודיים.

סיורי סליחות מוזיקליים

דניאל יהודה מוביל סיורי סליחות ייחודיים בירושלים ובנווה צדק. הסיורים משלבים פיוטים, שירה ונגינה באווירה רוחנית של אלול.