מחר ב־09:00: בג”ץ ידון בעתירת התנועה לאיכות השלטון לביטול סבסוד דמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות החייבים בגיוס

בית המשפט העליון ידון בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד הטבה שמוערכת ביותר מ־100 מיליון שקלים בשנה

מחר (שני) בשעה 9:00 יתקיים דיון בבית המשפט העליון בעתירת התנועה לאיכות השלטון, המבקשת להפסיק את מתן ההנחה בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות החייבים בגיוס. ההטבה, בשיעור של כ־67% מדמי הביטוח הלאומי, מעניקה לכל תלמיד ישיבה פטור בעלות של למעלה מ־1,000 שקלים בשנה, ועלותה הכוללת לקופת המדינה מוערכת ביותר מ־100 מיליון שקלים בשנה.

העתירה הוגשה בחודש ינואר האחרון, לאחר פסיקת בג”ץ מיוני 2024 שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית השתמטות משירות צבאי. בעקבות הפסיקה, נערכה עבודת מטה במשרד האוצר שהצביעה על הצורך בביטול ההטבה. בתנועה לאיכות השלטון טוענים כי המשך מתן הסבסוד נעדר סמכות חוקית ומהווה פגיעה בעקרון השוויון, וכי על פי החוק יש להעניק את ההנחה רק למי שאינו חייב בגיוס.

הדיון יתקיים בפני נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, והשופטים דוד מינץ ויחיאל כשר.

עו”ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, אמר לקראת הדיון:

״מתן הטבות כלכליות למשתמטים מגיוס מהווה זלזול בוטה בפסיקת בית המשפט העליון ופגיעה חמורה בעקרון השוויון. בתקופה בה המוסד לביטוח לאומי ניצב בפני גירעון עמוק המסכן את יכולתו לספק רשת ביטחון סוציאלית לאזרחי ישראל, לא ייתכן שהממשלה תמשיך להעניק פרסים כלכליים למי שמתחמק מחובתו האזרחית הבסיסית. נמשיך להיאבק בכל דרך משפטית אפשרית נגד מתן ההטבות הללו.״