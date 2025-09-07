האלימות במגזר הערבי: שו בר, שפרטיו טרם מזוהים בשלב זה, נמצא עם פצע דקירה בשטח פתוח בכפר יאסיף ומותו נקבע ע"י גורמי הרפואה

שוטרי תחנת גליל מערבי פתחו הלילה (בין שבת לראשון) בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות גבר, שפרטיו טרם מזוהים בשלב זה, עם פצע דקירה שאותר בשטח פתוח בכפר יאסיף ומותו נקבע ע"י גורמי הרפואה.

שוטרי תחנת גליל מערבי הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי במסגרת החקירה שנפתחה.

עוד באותו נושא האלימות במגזר הערבי: גבר נרצח בעוספיה

ביום חמישי האחרון גבר בשנות ה-50 לחייו נרצח מיי בעוספיה. שוטרי תחנת נשר פתחו בחקירה לאחר קבלת הדיווח. כתוצאה מהירי כאמור נקבע מותו במקום על פי דיווח של גורמי הרפואה.