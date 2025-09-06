ראש הממשלה קיר סטארמר, את שבנה מחמוד, מוסלמית אנטי ישראלית לשרת הפנים של בריטניה. המינוי ממצב אותה אותה כאישה המוסלמית הראשונה שמחזיקה בתפקיד כה בכיר בממשלה הבריטית

אנגליה הולכת ומקצינה. בצעד היסטורי, מינה ראש הממשלה קיר סטארמר, את שבנה מחמוד, מוסלמית אנטי ישראלית לשרת הפנים של בריטניה. המינוי ממצב אותה אותה כאישה המוסלמית הראשונה שמחזיקה בתפקיד כה בכיר בממשלה הבריטית, אחרי שכיהנה זמן קצר כשרת המשפטים.

מחמוד, ילידת בירמינגהם, מגיעה מרקע פקיסטני עם שורשים בקשמיר. היא גדלה בבית שבו הפוליטיקה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים, כשאביה שימש כיו"ר מפלגת הלייבור המקומית. השפעה זו, יחד עם אמונתה המוסלמית החזקה, שהיא מתארת כמרכז חייה, הובילה אותה לשירות ציבורי. היא למדה משפטים באוניברסיטת אוקספורד והמשיכה לקריירה משפטית מצליחה, במהלכה התמחתה בדיני אחריות מקצועית.

ממשלת הצללים לקבינט האמיתי

בשנת 2010, נבחרה מחמוד לראשונה לפרלמנט הבריטי כחברת פרלמנט מטעם מחוז בירמינגהם ליידיווד, והייתה בין הנשים המוסלמיות הראשונות שהשיגו הישג זה. ב-14 השנים הבאות, היא מילאה מגוון תפקידי צל (אופוזיציה) במפלגת הלייבור, תוך שהיא מדגימה את כישוריה הפוליטיים ואת בקיאותה בנושאים שונים, החל מכלאים ועד לכלכלה והשכלה גבוהה.

אחד מרגעי המפתח בקריירה שלה היה התפטרותה מקבינט הצל ב-2015 במחאה על בחירתו של ג'רמי קורבין למנהיג המפלגה. היא חזרה לקבינט רק ב-2021, תחת הנהגתו של קיר סטארמר.

אנטי ישראלית קיצונית

עמדותיה של מחמוד עוררו לא פעם דיון ציבורי. היא תומכת נלהבת בזכויות הפלסטינים, אך עם זאת גינתה באופן חד משמעי את הטבח ב-7 באוקטובר. כעת, כשהיא למעשה האחראית על בטחון הפנים בבריטניה ועל המשטרה, קיים חשש כי תתיר למפגינים מוסלמים ואנטי ישראלים להשתולל עוד יותר ברחובות ממה שמתרחש כבר עכשיו.

מינויה של מחמוד מעיד על שינויים עמוקים בפוליטיקה הבריטית, בה גורמים מוסלמיים מקבלים עמדות מפתח, בעיקר בממשלת הלייבור (השמאל של בריטניה), ומלמד על ההקצנה האנטי ישראלית שעוברת על הממלכה.