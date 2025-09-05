נשיא צרפת עמנואל מקרון מפרסם ציוץ בטוויטר בארבע שפות, ביניהם בעברית, לרגל היום ה – 700 למלחמה, בו הוא קורא לשחרור מיידי של החטופים

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם בדף הטוויטר שלו ציוץ בארבע שפות – צרפתית, עברית, ערבית ואנגלית. בדבריו הוא קורא לשחרור מיידי של החטופים לאחר 700 יום של תנאים בלתי אנושיים:

"700 ימים. 700 ימים בלעדי יקיריהם. 700 ימים בתנאי מעצר בלתי אנושיים.

אני קורא לשחרורם המיידי של כל החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס.

הסבל והברבריות התארכו כבר עד בלי די". דברי מקרון בשפה העברית.

השבוע פורסם כי מקרון ביקש להגיע לישראל אולם ראש הממשלה סירב לקבלו כל עוד לא יחזור בו מכוונתו לתמוך בהקמת מדינה פלשתינית בהמשך החודש באו"ם.