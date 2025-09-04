אחרי שישב 15 שנים בכלא וזוכה מחמת הספק, המדינה תפצה את רומן זדורוב בסכום של 17 מיליון שקל – הסכום הגבוה ביותר שנפסק כפיצויים מהסוג הזה

משפט זדורוב – שלב הפיצויים. בתום משא ומתן בין פרקליטיו של רומן זדורוב לבין פרקליטות המדינה, הגישה הפרקליטות לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה, לפיו המדינה תפצה את זדורוב בסכום של 17 מיליון שקל.

מדובר בסכום הגבוה ביותר שנפסקו כפיצויים על הרשעה שבוטלה. שנתיים אחרי הזיכוי של זדורוב מחמת הספק, הוגשה כעת הבקשה אחרי משא ומתן סודי בין עורכי דינו לבין אנשי הפרקליטות.

רצח תאיר זדה – הנערה תושבת קצרין שנרצחה בבית הספר התיכון בו למדה הסעיר את המדינה. רומן זדורוב, אזרח אוקראינה נעצר והודה בפני מדובב משטרתי כי הוא הרוצח. זדורוב הורשע בבית המשפט המחוזי ולאחר מכן השאירו שופטי בית המשפט העליון את פסק הדין וגזר הדין בערעור שהוגש. יותר מעשור לאחר מכן הוגשה בקשה למשפט חוזר.

בית המשפט העליון קיבל את הבקשה וקבע משפט חוזר בבית המשפט המחוזי, שם נפסק ברוב של 2:1 לזכות את זדורוב מחמת הספק. השופט שזיכה – אשר קולה, הוא כיום נציב הביקורת על השופטים. כעת, שנתיים לאחר מכן, תפצה המדינה את זדורוב על 15 השנים בכלא.