ערב פתיחת מבצע מרכבות גדעון ב', לפי נתונים עדכניים רק 8% מהאוכלוסייה בצפון הרצועה התפנתה דרומה. חמאס משקיע הרבה כדי שהאזרחים יסתובבו לצה"ל בין הרגליים

מבצע מרכבות גדעון ב' וכאב הראש של צה"ל. אם חשבנו שכיבוש עזה וצפון הרצועה יהיה מהיר ופשוט, הנתונים הבאים יבהירו לנו מעט את המציאות.

עם תחילת הפעולה לכיבושה של עזה גורם בטחוני בכיר שמכיר היטב את השטח ואת רוח התושבים מסביר לנו שחמאס עושה מאמצים גדולים כדי שהאוכלוסייה בצפון הרצועה לא תנוע דרומה.

לדברי הגורם, עצם השארת האוכלוסייה בצפון רצועת עזה חשובה לחמאס גם מבחינת תפיסת השטח וגם מבחינת השליטה ולכן הוא עושה מאמצים גדולים להשאיר את האוכלוסייה במרחב הלחימה.

אז למה העזתים לא נמלטים?

1. שיטת הפחדה והרתעה. חמאס מאיים ומספר שאין מקום בדרום הרצועה וזה משליך על חלק לא קטן מהתושבים שצורכים את המידע שלהם מחמאס.

2. הרגשה של עמידה איתנה בציבור הפלסטיני. חמאס רוצה לרתום את הציבור לעמוד איתן כנגד ישראל, וכל עוד התושבים מחוברים יחד, הם מרגישים יותר מוגנים.

3. הפעלת יחידת 'החץ' של חמאס. יחידה של בטחון הפנים שמונעת מהאוכלוסייה לרדת דרומה באמצעות מכות, ירי ואיומים.

4. דעת הקהל העולמית. אנשי חמאס משדרים שאין מערכת בריאות , שיש רעב שאין מים ועוד. זה משפיע גם כלפי פנים.

5. יוקר המחייה. עליית מחירי האוהלים, ועליית מחירים בכלל וכשאלו עולים חמאס אומר לאוכלוסייה אל תנועו דרומה.

לפי הערכות של מערכת הביטחון רק כ-8% (ובמספרים: כ- 75,000 איש) מתושבי צפון הרצועה והעיר עזה עזבו את העיר וההערכה היא שכאשר יפורסם המיקום החדש של השינוע ועם אספקת כמות גדולה של אוהלים ינועו עוד תושבים. מנגד אומרים במערכת הביטחון שההערכה היא שיהיה בסוף גרעין קשה שלא ינועו דרומה בשלבים אלו.

בצה"ל אומרים שאחרי התקופה הראשונה בראשית המלחמה שבה היו תושבים רבים שיצאו כנגד חמאס, ההפגנות פסקו לפרק זמן ארוך ולמרות שלפני חודשיים החלו שוב ההפגנות הם דעכו ואין כיום שום מחאה ציבורית מחשש לפגיעה מצד חמאס. הימים והשבועות שלפנינו מאתגרים ורק בסופם נדע אל נכון מי וכמה התפנו.