בסמוך לרהט שבצפון הנגב אותרה גופת אישה בשנות ה – 20 לחייה. פראמדיקים נאלצו לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הערכה: חילול כבוד המשפחה

האלימות במגזר הערבי: לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על גופת אישה בשנות ה־20 לחייה, שאותרה בשטח פתוח בפזורה הבדואית סמוך לרהט, כך נמסר מדוברות המשטרה.

כוחות משטרת רהט הגיעו במהירות לזירה, ועל פי החשד מדובר ברצח על רקע סכסוך בתוך המשפחה.

כוחות גדולים מהמחוז הדרומי ותחנת רהט פועלים במקום במסגרת חקירה שנפתחה ובמצוד אחר החשודים במעשה.

מדובר על הקורבן ה – 173 במגזר הערבי מתחילת השנה.

במקביל מדוברות מד"א נמסר:

בשעה 11:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על אישה שנפצעה באירוע אלימות ברהט. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על אישה בת 27 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות וקובעים את מותה.

חובש רפואת חירום במד"א סמר אבו יחיא, סיפרה:

"הובילו אותנו אל האישה ששכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

באיחוד הצלה מסרו:

צעירה בת 27 אותרה ללא רוח חיים בכביש 264 בין רהט לשובל.

ג׳אבר אבו ג׳עפר ראש סניף איחוד הצלה ברהט והחובש עמראן אבו סרחאן מסרו: "עבורי אורח איתרו את הגופה של הצעירה מוטלת בשטח ללא רוח חיים – על הגופה אותרו סימני אלימות. למרבה הצער נקבע מותה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

בעקבות ההודעה על מותה של ג׳יג׳י אלהוזייל (בת 27) שנורתה למוות ברהט, ארגון יוזמות אברהם מעדכן:

173 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, מתוכם 18 נשים, 171 אזרחים ושני תושבים.

> 147 נורו למוות

> 86 בגילאי 30 ומטה

> בין הקורבנות 18 נשים

> 3 קורבנות מתחת לגיל 18

> 9 נורו בידי שוטרים

בתקופה המקבילה אשתקד היו 154 קורבנות. עלייה של כ-13% לעומת שנה שעברה.