נתניהו תקף את המפגינים והאשימם באיומים ובהצתות, אך השימוש במונח "פלנגות פשיסטיות" עורר זעם רחב בקרב משפחות החטופים ואנשי האופוזיציה

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (רביעי) את המפגינים שהציתו רכב בשכונת רחביה ותיאר בתסכול מה הוא עובר מצד המפגינים.

"הם מאיימים יום יום לרצוח אותי, את ראש הממשלה, ואת בני משפחתי, והם גם עוסקים בהצתות. הם אמרו שהם יקיפו את ביתי, בית ראש הממשלה, בטבעת של אש, ממש כמו פלנגות פשיסטיות."

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נתניהו שואל איפה האכיפה? היא לא קיימת

המילה "פלנגות" הציתה את המוחים ועוררה סערה. "טוב נו, מה מצפים מראש הממשלה?" תמה כתב חדשות 13 אביעד גליקמן, "אחרי שהזרוע הביצועית שלו בתקשורת המכונה גם ערוץ 14,מטנפת יום יום במשך כשנתיים על החטופים ומשפחותיהם, ולא מפסיקים לרגע להפיץ עליהם פייק, רוע והרבה שנאה, רק הגיוני שהוא יקרא להם פלנגות. אין כבר מילים לתאר את המדמנה והביוב שיוצא לנתניהו מהפה."

יועץ התקשורת איציק אלרוב תקף גם הוא את נתניהו וכתב ברשת X: "נתניהו מכנה את משפחות החטופים שיצאו להפגין כ"פלנגות פשיסטיות" מה השלב הבא? הוא יכנה את החטופים כ"מפיצי מחלות"?

גם אביו של החטוף רום ברסלבסקי תקף את נתניהו על השימוש: ״אני שומע עכשיו שנתניהו קורא לנו פלנגות. אנחנו פלנגות. תתבייש לך ראש הממשלה. תתבייש לך אני לא אתן לך להחזיר אותו בשקית. תתבייש. איך אתה לא רואה אותו גוסס ולא עושה דבר״.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לסרטון שפרסם נתניהו: "נתניהו, אולי די עם הבכיינות וההתקרבנות האינסופית שלך? אתה האדם הכי מאובטח במזרח התיכון, מי שעומד מחוץ לבית המבוצר והמפואר שלך הן המשפחות של הקורבנות האמיתיים – החטופים שגוססים במנהרות כבר שנתיים ואתה לא עושה את העסקה שתציל את חייהם".