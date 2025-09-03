הרמטכ"ל הדגיש בטקס חילופי הפיקוד על אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה את עוצמת צה"ל במזרח התיכון, את חשיבות הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והתחייבות להחזיר חטופים ולהכריע את חמאס.

הרמטכ"ל אייל זמיר, הדגיש הערב בטקס חילופי הפיקוד על אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה את עוצמתו והשפעתו של צה"ל במזרח התיכון, ואת מחויבתו להכרעת החמאס והחזרת החטופים. בטקס שנערך בהשתתפות מפקדים, חיילים ומשפחות שכולות, הועבר הפיקוד מידי האלוף מישל ינקו לידיו של האלוף רמי אבודרהם.

"ידיהם החרוצות של אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה היו למשענת איתנה עבור לוחמינו בעומק שטחי האויב," אמר הרמטכ"ל. "המערכת הצבאית כולה פועלת כמכונה משומנת ומאומנת: אמצעי הלחימה והמשאבים שבידינו הופכים לנכס אסטרטגי, הידע מתורגם לטכנולוגיה פורצת דרך, והדאגה לחיילים מתמזגת לעוצמה לאומית."

הרמטכ"ל הוסיף כי ידו הארוכה של צה"ל מורגשת בזירות רבות: "בימים האחרונים פגענו במחבלי חמאס – בכירים ופעילים, תקפנו תשתיות וחוסלו בכירים חות'ים בתימן, לצד פגיעה מדויקת במטרות חיזבאללה בלבנון, סיכול טרור באיו"ש, חיזוק הגנה בגבול סוריה ושימור מוכנות רב-זירתית מול מגוון איומים."

זמיר הוסיף והדגיש כי המערכה הנוכחית תימשך, עד להשלמת היעדים, שחרור החטופים והכרעת החמאס. "המלחמה לא תסתיים עד להשלמת המשימה – החזרת כל חטופינו והכרעת חמאס". התחייב זמיר.

עוד באותו נושא הרמטכ"ל בעזה: "יצאנו לשלב השני של מבצע מרכבות גדעון" 16:47 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בהמשך לכף, הרמטכ"ל כיבד את פעילותו של האלוף היוצא מישל ינקו, שהוביל מהפכה באגף ושיפר את איכות הכלים ויכולת הלחימה, תוך דאגה להצלת חיי לוחמים. הוא בירך את האלוף רמי אבודרהם על מינויו וציין את חשיבות התמיכה המשפחתית והמקצועית כדי להוביל את צה"ל להישגים נוספים.

לסיום, הרמטכ"ל חידד את המחויבות הלאומית: "נמשיך ליזום, להפתיע ולהכות בכל יעד – עד להבטחת ביטחון אזרחי ישראל, החזרת החטופים והכרעת חמאס. המלחמה לא תסתיים עד להשלמת המשימה."