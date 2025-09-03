הלך לעולמו מייסד וראש ישיבת "נחלת ישראל" במגדל העמק, הרב שניאור קץ לאחר מחלה קשה. הרב יובא למנוחות הערב בשעה 21:00 בעירו

הלך לעולמו הרב שניאור קץ זצ"ל, שכיהן כראש ישיבת "נחלת ישראל" במגדל העמק. מוסדות "נחלת ישראל" כוללים ישיבה תיכונית-תורנית לכיתות ז'-י"ב עם דגש בלימודי קודש ובפרט בלימודי החסידות, ישיבה גבוהה המשמשת כמסלול המשך לישיבה התיכונית וכן אולפנה לבנות.

הישיבה הוקמה בתחילה כחלק מכפר הנוער הדתי בכפר חסידים אך נפרדה ממנו ועברה לפני כעשור למגדל העמק. לפני שהקים את הישיבה, כיהן הרב קץ כמחנך בישיבת חיצים באיתמר, כיהן כר"מ בישיבת ההסדר בשילה ובמוסדות נוספים.

הרב קץ סבל בעת האחרונה ממחלה קשה, ולפני כשבועיים נערכה תפילה גדולה לרפואתו ברחבת הכותל בנוסף לפעולות חסד והפצת תורה שנעשו לזכותו. אך כאמור, בשעות האחרונות הוא הלך לעולמו.

במודעת האבל שהוציאו ממוסדות "נחלת ישראל" נכתב כי הרב היה "ראש מוסדות נחלת ישראל, איש תורה ועשייה, מורה דרך ומחנך, שהקדיש את ימיו לחיזוק התורה והחסידות בארץ ישראל, ולמסירות אין קץ לעם ישראל.

מסע ההלוויה של הרב קץ יערך הערב בשעה 21:00 בעירו מגדל העמק.