תכנית 4 של 'כיפות ברזל': והשבוע הגזענות החרדית שוב מרימה ראש, בהארץ מציגים את השרה סטרוק כמכשפה אוכלת מוות, ומה חושבים בפאנל – מבצע מרכבות גדעון נכשל?

“כיפות ברזל”, תכנית האקטואליה הבועטת של סרגים ממשיכה בפרק רביעי והפעם הנושאים הגיעו עמוק עמוק לסוגיות הכי נפיצות: איפה האמפתיה של הימין לחטופים ומה יהיה עם הגזענות החרדית? המנחה נתנאל איזק הוביל את הפאנל הקצבי שבו לכל אחד יש חצי דקה בלבד להגיד את דעתו – ואפילו הבאזר לא הצליח לעצור את הלהט.

מי היה באולפן?

הפאנל השבוע כלל את:

אריה יואלי, עורך אתר סרוגים

ישי כהן, פרשן פוליטי של כיכר השבת

רמי פירו, יועץ אסטרטגי

ענבר הרוש-גיטי, יועצת אסטרטגית ולשעבר מנהלת פרויקטים במשרד הביטחון.

הנושאים שעשו את הרעש

מבצע "מרכבות גדעון": הכישלון שהודלף והבעיה האמיתית

הדיון נפתח בהתייחסות לדו"ח פנימי של צה"ל שהודלף לתקשורת וקבע כי מבצע "מרכבות גדעון" נכשל. הדוברים התייחסו למחיר הכבד של המלחמה, עם "החלל ה-900" מאז השבעה באוקטובר" ושחיקת חיילי המילואים, ושאלו מה הדרג המדיני באמת רוצה להשיג בעזה.

ענבר הרוש-גיטי ברכה על הביקורת העצמית בצה"ל, אך הביעה צער על הדלפת המסמכים. היא טענה כי הכישלון אינו נובע מחולשה צבאית, אלא מ"בעיה של ניווט" מצד הדרג המדיני. ענבר תהתה: "איך אנחנו לא מצליחים להכריע את חמאס תכף שנתיים בלחימה?".

רמי פירו הצטרף לתחושה כי יעדי המלחמה, כמו "חיסול הטרור… מיטוט הארגון הזה", לא הושגו. הוא הביע סקפטיות לגבי מבצע עתידי, בטענה שאם המבצע הראשון לא השיג את יעדיו, לא בטוח שהשני יצליח. יחד עם זאת, אריה יואלי ציין הישגים נקודתיים של המבצע, וטען כי ההדלפות הפנימיות חמורות מכל בעיה אחרת.

הדוברים העלו את הסברה כי נוכחותם של החטופים היא הסיבה לכך שישראל מתקשה להכריע את חמאס. לטענתם, אם לא היו חטופים, צה"ל היה פועל אחרת. הדיון הסתיים בהגדרה רחבה יותר של חמאס – לא רק ארגון טרור, אלא תנועה שכוללת שני מיליון אזרחים עזתיים.

גזענות והדרה: המכסות בסמינרים החרדיים

הדיון התעורר בעקבות דבריו של ח"כ משה גפני, שקרא לש"ס להקים מוסדות לימוד משלה. ישי כהן התייחס בביקורתיות לתופעת "המכסות" בסמינרים האשכנזיים, המגבילות את מספר התלמידות הספרדיות. כהן כינה את התופעה "גזענות ממוסדת שממומנת מכספי מדינה".

הוא ציין כי אף שש"ס הוקמה כדי להילחם בקיפוח, 40 שנה אחרי, הבעיה עדיין קיימת, ואף חברי כנסת בכירים בש"ס שולחים את ילדיהם למוסדות אשכנזיים. גיטי הוסיפה וציינה כי כל עוד החינוך החרדי הוא מפלגתי, הוא לא יתוקן, והציעה שהמדינה תקים חינוך "ממלכתי חרדי".

משבר המהגרים באירופה והשפעתו על ישראל

הדוברים התייחסו לעליית גלי מחאה נגד מהגרים באירופה, במיוחד באנגליה. ענבר הגדירה זאת כ"התעוררות של הדמוקרטיות הליברליות" אך הזהירה ש"הימין האירופאי… זה שהוא לא אוהב מהגרים, זה לא אומר שהוא אוהב ישראל".

רמי פירו הוסיף כי "סקסי היום לבוא לתקוף את מדינת ישראל מרחבי אירופה", וכי האירופאים אינם נגד מהגרים אלא נגד "האיסלאמים שבאים כובשים לכם". אריה יואלי סיכם כי בריטניה מימנה במשך שנים ארגונים שתמכו במהגרים, וכעת היא "אוכלת את מה שהם רצו שאנחנו נאכל.

דל"פ – הדעה הלא פופולרית של השבוע

מותר וכדאי לפעמים גם לתת גיבוי לראש הממשלה.

ציוץ השבוע

עמוס בידרמן מהארץ מציג את אורית סטרוק כמכשפה עם מלאך המוות.

רגעים קטנים שעשו את ההבדל

מעבר לדיונים הרציניים, היו גם לא מעט חיוכים, עקיצות בין המשתתפים ואפילו כמה צעקות שנקטעו באכזריות על ידי הבאזר. פאנל חי שמנתח את האירועים ומדבר בגובה העיניים.

ומה אתכם?

בסוף הפרק נתנאל איזק הזמין את הצופים להצטרף: לשלוח סרטון קצר של 10 שניות לכתובת kipotbarzel@gmail.com עם פרשנות אישית על אחד הנושאים. אולי דווקא אתם תהיו ההפתעה של השבוע הבא.

