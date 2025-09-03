השחקן שהסעיר את מרכז מכבי ועצר את השחקן הטוב בעולם

נוח רזניק שחוגג היום יום הולדת 92 הוא שחקן העבר של מכבי ת"א. הוא היה חלק מהפיכתה לקבוצה המעוטרת בישראל, והסעיר את מרכז מכבי כשהצטרף למסע של הפועל פ"ת.

מעבר בין יריבות עירונות לרוב, מלווה בכעס של אוהדי האדומים על ה"בגידה" של שחקן הבית. מעבר למכבי אחרת, נתפס כמשהו הגיוני לחלוטין. לפני מספר עשורים גם זה היה נחשב לבגידה, וזה מה שקרה לנוח רזניק בשנת 1957.

נוח רזניק נולד ב-3 בספטמבר 1933 (י"ב אלול תשצ"ג), בשכונת נורדיה בתל אביב. השכונה כיום לא קיימת, ועל מקומה עומד קניון דיזנגוף סנטר. רזניק גדל במחלקות הילדים והנוער של מכבי ת"א. באותם שנים מכבי ת"א התחילה את המעבר מהצבעים כחול-לבן, לצהוב-כחול של היום. המעבר התרחש בתור הזדהות עם יהדות אירופה, ועם הטלאי הצהוב שנאצלו לענוד.