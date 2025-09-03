נרקיס בסינגל חדש ומרגש – "לעלות". רגע לפני הימים הנוראים היא חושפת מסע אישי של חשבון נפש, חרטה ותפילה לתיקון, עם שילוב ייחודי של דברי הרב ינוקא שמעניקים לשיר רובד אמוני עמוק ונוגע ללב

הזמרת והיוצרת נרקיס משיקה את "לעלות", סינגל ראשון מתוך EP חדש, רגע לפני הימים הנוראים. השיר נוגע בעומק הלב כחשבון נפש כואב, חרטה ותפילה לתיקון, ופותח בציטוט מיוחד מדבריו של הרב ינוקא – דמות רוחנית בולטת, שמעניק ליצירה רובד אמוני נוסף.

האזינו לשירה החדש של נרקיס – "לעלות":

נרקיס מסבירה: "זהו שיר שנולד ממקום כואב ואמיתי. כתבתי אותו מתוך חרטה גדולה על פחדים שהובילו אותי להיות פחות נוכחת בחיים שלי. אני מאמינה שכל אחד יכול למצוא את עצמו במילים, במיוחד בתקופה הזו, כשהלב מחפש תיקון."

לעלות, לעלות ולתקן

המילים של "לעלות" מבטאות בדיוק את אותה פגיעות וניסיון אמיתי לעמוד מול הפחדים: "באמת שאני מה זה מצטערת / ובגלגול הבא אני אחזור אחרת / לעלות, לעלות לתקן / ולחזור, להמשיך לנגן…" החזרה על מוטיב ה"עלייה" מסמלת מסע מתמשך של התחדשות, חיבור פנימי וניסיון לגעת בשמיים, גם כשזה קשה ומכאיב.

מבט קדימה

"לעלות" מסמן את הפתיחה ל-EP החדש של נרקיס, הצפוי לצאת בקרוב, ומייצג פרק חדש ומרגש במסע המוזיקלי שלה – מסע של חיפוש, חשיפה וחיבור עמוק לנשמה.