חשד לפיגוע בצרפת: לפחות 4 בני אדם נפצעו במתקפת דקירות שבוצעה היום (שלישי) במרכז העיר מארסיי. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, הדוקר הוא גבר תוניסאי בן 35 – שנוטרל על ידי המשטרה במקום.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש באזור הנמל הישן של מארסיי, שנחשב כמוקד מרכזי לסוחרי הסמים בעיר. עדי ראייה סיפרו כי הדוקר צעק "אללה אכבר" לפני שהתחיל לדקור את הנוכחים בסכין, ולאחר מכן ניסה לתקוף שוטר שהתקרב אליו. עוד נטען כי התוקף היה מוכר למשטרה אחרי שהשמיע בעבר סדרה של התבטאויות אנטישמיות.

בשלב מסויים נאמר כי שוטרים חמושים ירו בו ונטרלו אותו. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP נטען כי הדוקר חוסל, אך אחרים דיווחו כי מצבו אנוש. הפצועים פונו לטיפול בבתי החולים, כשבשלב זה לא ניתנו פרטים על מצבם.