עיתון "ישראל היום" הודיע היום על צירופו של העיתונאי ביני אשכנזי לצוות הכותבים. אשכנזי, בן 39, יסקר את התחום הפוליטי הן באתר הדיגיטלי והן בעיתון המודפס.
אשכנזי הוא עיתונאי ותיק ומוכר, בעל תואר ראשון ושני במשפטים מהאוניברסיטה העברית, והוא גם דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת רייכמן. לאורך הקריירה שלו הוא עבד במספר גופי תקשורת מרכזיים. הוא שימש כעורך דין בתאגיד השידור הציבורי "כאן" בשלבי ההקמה שלו. בשנת 2019 כיהן ככתב המשפט של "דה מרקר", ב-2021 עבר ל"מקור ראשון", וב-2022 עבר ל"וואלה" ככתב משפט.
בין חשיפותיו הבולטות של אשכנזי ניתן למנות את הפגישה בין אוריך לנתניהו, הדיווח על ציוצי ראש המל"ל בעד קטאר, המסמכים הרגישים שמבקש מבקר המדינה מהרמטכ"ל, חשיפת תמלילי החקירה בפרשת חניון הברזל, אישום המבקר שהחליט לבדוק את צה"ל אחרי ה-7 באוקטובר, ותחקיר על אפליית בנות ממוצא מזרחי בבית ספר חרדי בירושלים.
בתגובה למינויו, אמר ביני אשכנזי: "התחום הפוליטי הוא התחום החשוב ביותר לכיסוי בעבור הציבור בישראל, אני מודה למערכת 'ישראל היום', שנתנו בי אמון, בע״ה נעשה ונצליח".
