הילה, הבת של הזמרת אביבה אבידן, מגיעה לאודישן ב"מאסטר שף". אחרי קריירה מוזיקלית מפוארת של האם – הבת מנסה להוכיח את עצמה במטבח. צפו באודישן

הערב יעלו לאודישנים של "מאסטר שף" מתמודדים חדשים, ואחת מהם כבר מעוררת עניין גדול – הבת של הזמרת אביבה אבידן. אחרי שנים שבהן אמא כבשה במות בכל רחבי הארץ, עכשיו מגיע תורה של הבת לעמוד במרכז הבמה, הפעם במטבח.

אביבה אבידן – מורשת מוזיקלית עשירה

אביבה אבידן, החלה את דרכה המוזיקלית עוד בשנות ה-70 כסולנית בלהקת פיקוד דרום. בהמשך הייתה זמרת ליווי בלהקות בולטות, הופיעה עם אבי טולדנו באירוויזיון 1982, והוציאה סדרת אלבומים מצליחים, ביניהם "יהיה בסדר" ו"פילפל". להיטיה הגדולים – בהם "איש יקר שלי", "כותל המזרח" ו"פרי גנך", הפכו אותה לאחת הדמויות המזוהות במוזיקה הישראלית. מעבר לקריירה הענפה, אבידן תמיד שמרה על קשר חם עם הבמה המקומית והמשיכה ליצור ולבצע שירים גם בעשורים האחרונים.

צפו באודישן של הילה, הבת של אביבה אבידן, למאסטר שף:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . האודישן של הילה אבידן. (באדיבות קשת 12)

"גדלתי בבית של מוזיקה וקולינריה"

במהלך האודישן שיתפה בתה של אבידן את סיפור הרקע שממנו הגיעה: "אמא שלי היא בשלנית מדהימה, וגדלתי בבית של מוזיקה וקולינריה. הייתי הולכת איתה להופעות, רואה חדרי הקלטות ואולפנים. גם פגשתי לא מעט סלבס בדרך – יואב יצחק, לאה שבת שהיא חברה טובה של אמא שלי – זה לגמרי היה שווה."

עוד באותו נושא טיק טוק או מטבח אמיתי? האודישן שמעורר סערה במאסטר שף | צפו 19:22 | שיר לוי 0 0 😀 👏

ממוזיקה לבישול

בזמן שאביבה אבידן מזוהה בעיקר עם עולם המוזיקה, בתה מבקשת להוכיח שגם במטבח יש לה קול ייחודי. הופעתה ב"מאסטר שף" היא לא רק הזדמנות להציג כישרון אישי, אלא גם חיבור בין שני עולמות, המוזיקה שזרמה בבית והקולינריה שהייתה חלק בלתי נפרד ממנו.