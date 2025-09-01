האחד הגדול 2025: האודישן של ארז איסקוב נחשף – עם ביטחון עצמי בשמיים, הצהרות על נשים ותגובות סוערות ברשת: "נרקיסיסט שחי בסרט".

מי שצופה באח הגדול, לא יכול לפספס את הנוכחות של איסקוב: דומיננטי, אסרטיבי, לפעמים גם שתלטן. לצד זה הוא ידוע גם כפלרטטן לא קטן, שגרם לרוב הדיירות להישבות בקסמו.

באודישן שנחשף, איסקוב מציג את עצמו בלי טיפת צניעות: "אני בן אדם שכל החיים שלו, בכל המצבים, הייתי 'מלך הכיתה'. הייתי מלך בכל הקבוצות, תמיד הייתי הקודקוד." והוא עוד ממשיך "יש לי מין ‘פיור’ כזה – זה ביטחון טהור, לא יודע איך להסביר לך. אני לא עומד מול המראה ואומר לעצמי – אתה הכי חתיך, זה לא ככה. אני טהור, אני נקי."

כשהוא אומר זאת, הוא יושב בנינוחות על הספה באודישן, ידיים פתוחות לצדדים – כאילו מדובר בסלון הפרטי שלו.

"עם נשים קשה להפתיע אותי"

בהמשך נשאל איסקוב מדוע בחר להיכנס לתכנית, ותשובתו הצליחה להרים לא מעט גבות: "אמרתי לעצמי – תשמע, עשית הכל, עברת הכל, באמת שנגעתי בהכל. מבחינת נשים – כל הסגנונות של הנשים: בחורה חזקה, בלונדינית עם אבא עורך דין, בחורה עממית, אשכנזייה… מה שאת רוצה – עברתי וחוויתי. עם נשים קשה להפתיע אותי."

בזמן הדברים, נראתה יוכי ברקע מחייכת ומגחכת לעצמה, ורבים מהצופים בבית עשו בדיוק אותו הדבר.

דייר שמושך אש

האודישן של איסקוב רק מחזק את מה שכבר ברור מהשבועות הראשונים בבית: דייר עם ביטחון עצמי עצום, כריזמה בולטת והמון קסם אישי – אבל כזה שגם מעורר ויכוחים וביקורות. ברשת לא חסכו ממנו מילים: היו כאלה שטענו כי "בחור שאסור שיהיה על המסך כדוגמה לילדים ונוער", אחרים אמרו "בואו נדיח אותו – שיישאר פיור בבית שלו", והיו מי שסיכמו אותו כ-"אני ואני ואני… כמה גאווה עצמית יכולה להיות לבן אדם? נרקיסיסט שחי בסרט."