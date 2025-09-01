יום אבל בתימן. מספר ימים לאחר התקיפה הישראלית בתימן בה נהרגו שרי הממשלה החות'ית, הבוקר (שני) עורכים בצנעא את הלווייתם של ראש הממשלה החות'י ושריו.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
רשימת המחוסלים במתקפה כוללת גם את מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. לאחר התקיפה נותרו ארבעה שרים בלבד בחיים.
עם התברר חיסולם של שרי הממשלה, התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ לחיסולו של ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי בתקיפה הישראלית בצנעא. בדבריו איים כי התקיפות בתימן יימשכו גם בעתיד.
"שלשום הנחתנו מהלומת מחץ חסרת תקדים על בכירי הבכירים בצמרת הביטחונית-מדינית של ארגון הטרור החות'י בתימן, בפעולה נועזת ומבריקה של צה"ל. רה"מ החות'י ומרבית שריו ובכירים נוספים סוכלו ונפגעו" אמר כ"ץ. "הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות, וכעת מימשנו את האזהרה".
"דין תימן כדין טהרן – וזוהי רק ההתחלה" הוסיף ואיים. "החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים – ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק. נוסיף להוביל מדיניות התקפית בכל הזירות עם מסר חד וברור: 'הקם להורגך השכם להורגו'".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
יוסי
תענוג לראות את זה11:02 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
גם על שר המשפטים/ מנעולן שלנו הייתי שמחה לוותר.10:58 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
בתגובה ל: שירי מנתניה
גם אני הייתי מוותר על כל האכילות ראש שלך11:01 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
תענוג לראות את זה11:02 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
גם על שר המשפטים/ מנעולן שלנו הייתי שמחה לוותר.10:58 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
בתגובה ל: שירי מנתניה
גם אני הייתי מוותר על כל האכילות ראש שלך11:01 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר