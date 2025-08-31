"ערבים לזה" – סדרה חדשה של כאן דיגיטל וכאן 11, שמביאה את סיפורם של חמישה יוצרים ערבים שבחזית ההסברה הישראלית, עם מבט אישי ומעורר השראה

הסדרה הדיגיטלית-תיעודית החדשה "ערבים לזה" מביאה למסך את סיפורם של חמישה יוצרים ערבים שבחרו להפוך את הרשתות החברתיות לזירת ההסברה הישראלית.

כל אחד מהם משלם מחיר אישי וחברתי כבד על הבחירה הזו, אך יחד הם מציגים מבט ייחודי ועכשווי על המורכבות של החברה הישראלית ועל הקרב שמתנהל מול דעת הקהל העולמית.

חמישה יוצרים, חמישה סיפורים

בכל פרק בסדרה נחשף סיפורו של יוצר תוכן אחר, וכל אחד מהם מביא עמו מסע אישי שונה לחלוטין, אך מונע מאותה שליחות.

מנסור אשקר, יוטיובר דרוזי מאילת שבנה קריירה בינלאומית עם סרטוני טיולים, מצא את עצמו מאז ה-7 באוקטובר מגויס למלחמת תודעה יומיומית מול המצלמה, גם כשהוא רחוק מישראל וממשיך להעלות סרטונים לגרמניה ולקהל בינלאומי רחב.

מוחמד כעביה, קצין בדואי מוסלמי, משלב בין שירות מילואים פעיל לבין הופעות באולפנים בארץ ובעולם. הוא דורש הכרה בסיפורם ובתרומתם של החיילים הבדואים למדינה, ומביא את קולו הייחודי למרכז השיח הציבורי.

ג’ונתן אלחורי, נוצרי-לבנוני ולהט"ב שנמלט לישראל בשנת 2001, הופך את טראומת הילדות שחווה לבריחה ולשינוי חיים לקריאה מחודשת להצטרף להסברה לאחר אירועי 7 באוקטובר.

לורינה חטיב קיזל, יזמית חברתית ואשת תקשורת דרוזית, בוחרת לשבור מוסכמות ולשלם מחיר אישי כבד כשהיא מציבה את עצמה בחזית המאבק התודעתי, גם כשהמאבק חודר עמוק אל חייה האישיים.

אל החבורה מצטרפת גם הייבי בוזו, עיתונאית סורית-כורדית שנאלצה להימלט לארצות הברית בעקבות התנגדותה למשטר אסד. כיום היא מנהלת פלטפורמה דיגיטלית בערבית ומשוכנעת כי השינוי האמיתי יתחיל דווקא מתוך הרשתות החברתיות.

פרק הבכורה של "ערבים לזה" ישודר ביום רביעי, 3 בספטמבר 2025, ב"כאן BOX", בערוצי הסושיאל של כאן ובכאן 11.