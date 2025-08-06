יוצרי הסדרה "סרוגים" מציגים דרמה חדשה על ההתנתקות | צפו - סרוגים

מתוך ''ההתנתקות'' (באדיבות כאן 11, קודה תקשורת)

יוצרי הסדרה האהובה "סרוגים", ששודרה עד 2012, חוזרים עם סדרת דרמה חדשה בשם "התנתקות". הסדרה, שתשודר בתאגיד השידור הישראלי כאן, מציינת 20 שנה להתנתקות מרצועת עזה ופינוי ישובי גוש קטיף. היא מביאה לראשונה למסך את הסיפור המורכב של האירוע ההיסטורי, דרך עיניהם של כל המעורבים, תוך הצגת הקונפליקטים האישיים והחברתיים שהתעוררו בעקבותיו.

צפו בהצצה לסדרה החדשה – ההתנתקות:

מתוך ''ההתנתקות'' (באדיבות כאן 11, קודה תקשורת)

עלילת הסדרה "התנתקות"

הסדרה "התנתקות" מתרחשת על רקע הנסיגה הישראלית החד צדדית מרצועת עזה וגירוש מגוש קטיף בשנת 2005. היא עוקבת אחר תא"ל שילה מאז"ה (עמוס תמם), מפקד מבצע ההתנתקות, חובש כיפה סרוגה המתמודד עם משימה כמעט בלתי אפשרית.

שילה נקרע בין נאמנותו לתפקידו לבין הקהילה הדתית-לאומית שממנה הוא מגיע, כולל בני משפחתו. אשתו, נעמה (דינה סנדרסון), מתנגדת בתוקף לפינוי, בעוד אחותו עידית (שני קליין) ובעלה מאיר, תושבי גוש קטיף, נאלצים לעזוב את ביתם. בנם, לביא (עידו אליאלי), מוצא נחמה בחופי הגוש, אך נקלע למאבקים אישיים וחברתיים.

מנגד, הסדרה מציגה את אבינועם ברנר (אוהד קנולר), סגנו של שילה, קיבוצניק החולק על גישת ההכלה של מפקדו כלפי המתנחלים. הסדרה, בהשראת דמויות אמיתיות, חושפת את הקונפליקטים המורכבים בין אידיאולוגיה, חובה לאומית ורגשות אישיים.

צוות השחקנים והיוצרים

בסדרה מככב צוות שחקנים מרשים, הכולל את עמוס תמם, דינה סנדרסון, שני קליין, אוהד קנולר, עידו אליאלי, מיכאל כורש, טל פריד, יואל רוזנקיאר, נועה חלפון, אורי פרלמן, תום חגי ועוד. את הסדרה יצרו חוה דיבון (יוצרת "סרוגים") ורם לנדס, כאשר דיבון משמשת כתסריטאית הראשית. הבמאי הוא לייזי שפירא, גם הוא שותף ליצירת "סרוגים", וההפקה בידי קודה תקשורת. עמוס תמם, שכיכב בסדרה "סרוגים" בתור אמיר, חוזר לשתף פעולה עם יוצריה.

מתי ואיפה צופים?

"התנתקות" תעלה לשידור ב-25 באוגוסט, ותשודר בימי שני ורביעי בשעה 21:30, לאחר מהדורת החדשות, בערוץ כאן 11 ובפלטפורמת כאן BOX.