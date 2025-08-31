ב"וושינגטון פוסט" הציגו תכנית ש"מסתובבת" בממשל טראמפ לגבי רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה, במסגרתה הרצועה תהפך לאזור נאמנות של ארה"ב – ומיליוני תושבים יפונו מבתיהם. כל הפרטים

נערכים ליום שאחרי: בעיתון "וושינגטון פוסט" דווח היום (ראשון) על התכנית ש"מסתובבת" בממשל טראמפ לרצועת עזה ביום שאחרי המלחמה, שמתבססת על הבטחתו "להשתלט" על הרצועה. לפי הדיווח, התכנית מציעה להפוך את עזה לאזור נאמנות שינוהל על ידי ארה"ב למשך לפחות 10 שנים – ובהם היא תהפוך לאתר תיירות ומרכז עסקים מתקדם.

על פי המסמך שנחשף בעיתון, כל אוכלוסיית עזה – מעל 2 מיליון איש – יפונו באופן זמני מהרצועה, בין אם דרך "עזיבה מרצון" למדינות אחרות, ובין אם דרך מעבר למתחמים סגורים ומוגדרים בתוך רצועת עזה במהלך תקופת השיקום. כל פלסטיני שיבחר לעזוב את הרצועה יקבל מענק של 5,000 דולר במזומן, וכן סובסידיות שיכסו ארבע שנות שכירות במקום אחר, ומזון לשנה.

עוד דווח כי בעלי קרקעות יוכלו לקבל הצעה לאסימון דיגיטלי של קרן הנאמנות, בתמורה לזכויות על פיתוח מחודש של הנכס שלהם. יהיה ניתן לממש את האסימון כדי לממן חיים חדשים במקום אחר, או להמיר אותו בעתיד לאחת מה"ערים החכמות" שייבנו בעזה, אשר יתבססו על בינה מלאכותית.

יש לציין כי לא מדובר במסמך מדיניות רשמי של ארה"ב או של הנשיא טראמפ, אלא רק בתכנית שהוצעה. עם זאת, בדיווח נאמר כי בדיון שקיים טראמפ על הנושא הוצגו אלמנטים מהתכנית, המתבססים על "תכנית הריביירה" שטראמפ הציג כבר בעבר.