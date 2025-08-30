עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, משמיעה ביקורת קשה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ההתנהלות בנוגע לשחרור החטופים. צנגאוקר טוענת כי "לפי גורם ביטחוני בכיר, מתן שלי יכול היה להיות בבית כבר שבוע שעבר. נתניהו טוען שנשקלות מספר דרכים לשחרור החטופים, אבל השבה במבצעי חילוץ בשקיות שחורות היא לא הדרך – היא מסכנת את החיילים והחטופים. נתניהו מבצע תחבולות בעמו במלחמה הזאת, והן נמאסו עלינו".
צנגאוקר מוסיפה כי אם ראש הממשלה יבחר בכיבוש הרצועה במקום לעמוד על מתווה לעסקה לשחרור החטופים, זו תהיה "הוצאה להורג של החטופים והחיילים היקרים שלנו". היא לא חסכה ביקורת חריפה, והבהירה: "נתניהו, אם מתן יחזור בשקית – אדרוש באופן אישי שתואשם ברצח בכוונה תחילה".
בנוסף, איציק הורן, אביו של החטוף איתן הורן ושורד השבי יאיר הורן, הביע תמיכתו במאבק, וציין: "בזמן שבני נאבק על חייו בשבי, מדינה שלמה נלחמת לשחררו, אך הממשלה מתכוונת לכבוש את הרצועה ולהמר על חיי החטופים והחיילים. הם גם עלולים להעלים את החללים לעד".
עוד אמר יהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד כהן, כי יש הצעה לשחרור כל החטופים שיכולה גם להפסיק את המלחמה. "מדוע ישראל לא דנה עדיין בהצעה מאז תשובת חמאס?" תהה, והוסיף: "יש אדם אחד שעומד כנגד רצון העם – קוראים לו בנימין נתניהו".
רופא אוגדת עזה הראשון
הגברת הזאת הינה זבל אנושי20:52 30.08.2025
יצחק
כואב עליה מאוד, אבל זה נורא כמה שהיא מסייעת לחמאס, ועכשיו הם קבלו מוטיבציה להחזיר אותו בשקית רק כדי לדפוק את נתניהו, כמה חבל,,,,,,,,,,,20:53 30.08.2025
עינת
בגללך החמאס ירצח את בנך את ממש פסיכית20:51 30.08.2025
בוצי
מה פרוש באופן אישי20:58 30.08.2025
אבי
חבל שאת מושפעת מיועצי אחיתופל. ככל שאת מעלה את רף האיומים על נתניהו כך מחירו של בנך עולה כי חמאס שרוצים בחיסולו של נתניהו באמת יחזיר את בנך היקר בשקית....
חבל שאת מושפעת מיועצי אחיתופל. ככל שאת מעלה את רף האיומים על נתניהו כך מחירו של בנך עולה כי חמאס שרוצים בחיסולו של נתניהו באמת יחזיר את בנך היקר בשקית. ככל שתצעעקי כך קטן סכויי בנך לחזור אלייך. חבל. מלב אוהב.המשך 20:57 30.08.2025
89
נמאס ממנה. יש 10 מיליון אזרחים במדינה. אי אפשר להכניס 10 מיליון לסכנת חיים בשביל החטופים, עם כל הכאב והצער. ולגבי נתניהו, שעשה אינספור עסקאות מופקרות ומסוכנות - שילך כבר.21:23 30.08.2025
נתניהו הוא ערפד ששותה את דם חיילנו ... שופך אותו כמו מים למען מטרה אחת שימור התחת הרקוב שלו על כסאו , וזאת כדי לבטל את משפטו ... כל השאר לא מעניין אותו , לא 2000 חללים, לא 20,000 פצועים, לא 20,000 הלומי קרב , לא 50 החילים שהתאבדו ... הוא לא סופר אתכם ממטר , רק הכסא ... ואם צריך בשביל זה להעיף את גלנט , הרצי , אדלשטיין , או כשהצבא בחוסר כוח אדם מטורף , להעביר חוק פטור לזבל ה החרדי ... שיהיה ... למי אכפת ? עוד 20 חטופים מתים , טיפה באוקיינוס המוות שאנחנו טובעים בו , מלאך המוות והשטן עשו ברית עם מלאך החבלה נתניהו... והטפשים צוהלים... וחושבים שמושחתיהו הכי חכם בעולם ...
נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי ועוד לא...
נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי ועוד לא דברנו על דור שלם שנמחק ... 2000 חללים , 20000 פצועים , 10000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , עשרות צעירים מתאבדים , ומאות אלפי חסרי בית ... נתניהו לא ירגע עד שישרוף את כל מדינה, אחריו אדמה חרוכה, מדבר וציה, ואיי חורבות....המשך 21:15 30.08.2025
מסכנה
ה' ישלח לה רפואה21:42 30.08.2025
מהצפון
עינב, בתור לפני נתניהו עומדים ראשי הצבא, ראשי שב"כ וראשי האופוזיציה (לפיד ובנט ממשלת השיסוי כיהנו שנה וחצי לפני הטבח), לא שוכחים לרגע מה שעוללו לבן שלך, הם לא מוזכרים?...
עינב, בתור לפני נתניהו עומדים ראשי הצבא, ראשי שב"כ וראשי האופוזיציה (לפיד ובנט ממשלת השיסוי כיהנו שנה וחצי לפני הטבח), לא שוכחים לרגע מה שעוללו לבן שלך, הם לא מוזכרים? למה? איפה כל הקיבוצים ששותקים על מה שאלה עוללו להם? למה שותקים??? למה??? עד כדי כך שונאים ? על חשבון הנירצחים???המשך 21:31 30.08.2025
המוטציה הסמאלנית
באופן אישי נדאג שאת וחברייך תומכי החמאס תעמדי לדין על רצח החטופים. מה שאתם עושים למען הפלת נתניהו זה תמיכה ברוצחי החמאס שיהרגו החטופים21:27 30.08.2025
לא היא או אף אחד ממשפחות החטופים והחללים חשב שהחמאס זה נכס ... את זה חשב מושחתיהו וממשלתו ...
.21:31 30.08.2025
