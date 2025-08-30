בני משפחות החטופים משמיעים ביקורת קשה על נתניהו: "אם מתן יחזור בשקית, אדרוש שתואשם ברצח", ודורשים לפתוח במו"מ מיידי לשחרור החטופים

עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, משמיעה ביקורת קשה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ההתנהלות בנוגע לשחרור החטופים. צנגאוקר טוענת כי "לפי גורם ביטחוני בכיר, מתן שלי יכול היה להיות בבית כבר שבוע שעבר. נתניהו טוען שנשקלות מספר דרכים לשחרור החטופים, אבל השבה במבצעי חילוץ בשקיות שחורות היא לא הדרך – היא מסכנת את החיילים והחטופים. נתניהו מבצע תחבולות בעמו במלחמה הזאת, והן נמאסו עלינו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צנגאוקר (צילום: ערוץ הכנסת)

צנגאוקר מוסיפה כי אם ראש הממשלה יבחר בכיבוש הרצועה במקום לעמוד על מתווה לעסקה לשחרור החטופים, זו תהיה "הוצאה להורג של החטופים והחיילים היקרים שלנו". היא לא חסכה ביקורת חריפה, והבהירה: "נתניהו, אם מתן יחזור בשקית – אדרוש באופן אישי שתואשם ברצח בכוונה תחילה".

עוד באותו נושא עינב צנגאוקר לנתניהו: "קבל את רצון העם, הפעם לא ניתן לטרפד" 17:28 | חדשות סרוגים 2 1 😀

בנוסף, איציק הורן, אביו של החטוף איתן הורן ושורד השבי יאיר הורן, הביע תמיכתו במאבק, וציין: "בזמן שבני נאבק על חייו בשבי, מדינה שלמה נלחמת לשחררו, אך הממשלה מתכוונת לכבוש את הרצועה ולהמר על חיי החטופים והחיילים. הם גם עלולים להעלים את החללים לעד".

עוד אמר יהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד כהן, כי יש הצעה לשחרור כל החטופים שיכולה גם להפסיק את המלחמה. "מדוע ישראל לא דנה עדיין בהצעה מאז תשובת חמאס?" תהה, והוסיף: "יש אדם אחד שעומד כנגד רצון העם – קוראים לו בנימין נתניהו".