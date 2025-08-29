בצה"ל אישרו כי המבצע שבו חולצה גופתו של אילן וייס ז"ל היה במרכז רצועת עזה, כשהכוחות הביאו ממצאים נוספים מהזירה שנמצאים בבדיקה

שעות אחרי שהותר לפרסום על המבצע הדרמטי ברצועת עזה, בצה"ל אומרים שגם בשעה זו ממשיכים במכון לרפואה משפטית לבדוק את הבאת הממצאים במבצע להשבת חטופים. עוד אישרו כי המבצע היה במרכז רצועת עזה.

במבצע הובאה גופתו של אילן וייס ז"ל, בן ה-55 שנרצח ב-7 באוקטובר 2023. האימות לזיהוי גופתו הגיע ב-3 בדצמבר 2024. בנוסף הביאו הכוחות מאותה הזירה ממצאים נוספים שנמצאים בבדיקה.

מי שעומד בראש הפעילות הגדולה הזו הוא אלוף פיקוד הדרום יניב עשור ומפקדי האוגדות, שעוסקים בכך לילה ויום. עשור אף פיקד אישית על המבצע.

אין מידע על חיסול הבכירים החות'ים

במקביל, בצה"ל התייחסו לתקיפה שבוצעה אמש בתימן, כשציינו כי במפגש שהתקיים אתמול באולם כנסים בצנעא התכנסו בכירים וביניהם גם שרים. עם זאת, כרגע אין למערכת מידע על חיסולו או אי חיסולו של רמטכ"ל החות'ים או על שר ההגנה החות'י.

בנוגע לפעילות בעזה, בצה"ל מדגישים כי הפסקת פסק הזמן ההומניטרי מתייחס רק לעיר עזה ולא לחלק הדרומי של הרצועה – שם ממשיכים בחלוקת המזון, ושם יהיו הפסקות הומניטריות ומשאיות תמשכנה להכנס.

באשר לאיראן אומרים במערכת הביטחון שאין שום דבר קונקרטי, אין התפתחויות ויש מסר של הרגעה.