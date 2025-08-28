שעות אחרי התקיפה הישראלית בצנעא, גורמים מעריכים כי יעדי התקיפה ככל הנראה חוסלו – ביניהם הרמטכ"ל החות'י מוחמד אל עומרי

שעות אחרי התקיפה הישראלית הנרחבת בתימן, בכלי התקשורת נחשפו הערב (חמישי) פרטים חדשים על יעדי התקיפה – שכוונה נגד בכירים בארגון החות'ים. ההערכה כעת היא שיעדי התקיפה ככל הנראה חוסלו, כשגורמי ביטחון בישראל אמרו כי "הכיוון חיובי – מעריכים שהצלחנו".

לפי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, התקיפה כוונה נגד כינוס של בכירים חות'ים מהדרג הצבאי וכן שרים מהדרג המדיני. בין היעדים נמנה גם הרמטכ"ל החות'י, מוחמד אל עומרי – אותו ישראל ניסתה לחסל כבר במהלך המבצע באיראן, אך ללא הצלחה.

הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון בזמן התקיפה בתימן (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, בכאן חדשות דווח כי המבצע של חיל האוויר יצא לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהגיע ביממה האחרונה לאגף המודיעין בצה"ל, לפיו בכירים במשטר קבעו להפגש כדי לצפות במשותף בנאומו של מנהיג החות'ים. בעקבות אישור התכניות, מטוסי הקרב יצאו לדרך ותקפו את המבנה שבו הבכירים התכנסו באמצעות לפחות 10 חימושים.

על פי ההערכות, לפחות 10 בכירים חות'ים היו בתוך המבנה בזמן התקיפה הישראלית – ביניהם כאמור הרמטכ"ל, שר הביטחון החות'י ושר הפנים. בצה"ל ממשיכים לבצע הערכה לתוצאות נזקי התקיפה, כדי לוודא שכל מי שהיה במבנה בעת האירוע נפגע או חוסל.